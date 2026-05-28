اخبار News

ترافیک جاده های مازندران پرحجم و سنگین است
📆5/28/2026 11:16 AM
📰EtemadOnline
رئیس پلیس راه مازندران گفت که ترافیک در جاده های سوادکوه، کندوان و هراز پرحجم و سنگین است و رانندگان باید از هرگونه عجله و شتاب خودداری کنند.

رئیس پلیس راه مازندران گفت که در زمان حاضر ترافیک در جاده های سوادکوه، کندوان و هراز پرحجم و سنگین است. وی وضعیت ترافیک در محورهای چالوس، آزاد راه تهران شمال، هراز و فیروزکوه را در زمان حاضر پرحجم و سنگین اعلام کرد و با بیان اینکه محورهای شمالی هم اکنون فاقد هرگونه مداخله های جوی است، اظهار کرد: رانندگان وسایل نقلیه علاوه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، باید از هرگونه عجله و شتاب خودداری کنند تا سفری امن و ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.

به گزارش ایرنا، وی رعایت نکردن حق تقدم، صحبت کردن با تلفن همراه، سرعت و سبقت غیرمجاز، نبستن کمربند ایمنی و حرکت در شانه خاکی را از جمله تخلفات حادثه‌ساز عنوان کرد و گفت: پلیس به‌ شدت با این گونه تخلفات برخورد می‌کند و در صورت ثبت تخلف حادثه ساز، خودروی راننده متخلف ۷۲ ساعت به توقفگاه منتقل و برای گواهینامه راننده متخلف نیز نمره منفی درج خواهد شد. مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با شماره های ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

برابر آمار، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دستگاه خودرو در محورهای مازندران تردد دارند که ۱۱ درصد از این ترددها در محورهای اصلی و بقیه درون شهری است. مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که حدود سه هزار کیلومتر از آن جاده اصلی و بقیه محور روستایی است

