ترامپ: توان نظامی ایران به شدت تضعیف شده است

رئیس جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ ، در اظهاراتی تند و جنجالی، از حملات نظامی اخیر کشورش علیه اهداف مرتبط با ایران دفاع کرده و مدعی شد که توان نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران به طور چشمگیری تضعیف شده است.

این اظهارات در جریان سخنرانی ترامپ در کاخ سفید و در مراسمی با محوریت حمایت از کسب و کارهای کوچک مطرح شد. او با توصیف تنش‌های فعلی با ایران به عنوان یک جنگ کوچک، اطمینان خاطر داد که اوضاع به نفع آمریکا پیش می‌رود و ایران دیگر قادر به حفظ و استفاده از عناصر کلیدی قدرت نظامی خود نیست.

ترامپ ادعا کرد که ایران دیگر نیروی دریایی کارآمد، نیروی هوایی قوی، سامانه‌های پدافندی موثر، رادارهای پیشرفته و حتی یک رهبری مستقر و کارآمد ندارد. این ادعاها در حالی مطرح می‌شوند که هیچ مدرک مستقلی برای اثبات آنها ارائه نشده است و مقامات ایرانی به شدت این اظهارات را رد کرده‌اند.

ترامپ همچنین با انتقاد از رؤسای جمهور پیشین آمریکا، مدعی شد که آنها باید این اقدام نظامی را پیش‌تر انجام می‌دادند، اما او اکنون این مسئولیت را بر عهده گرفته است. او تاکید کرد که ایالات متحده هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و این موضوع را خط قرمز خود اعلام کرد.

ترامپ بار دیگر با تکرار ادعای تضعیف توان نظامی ایران، این درگیری را یک جنگ کوتاه مدت توصیف کرد و پیش‌بینی کرد که پس از پایان آن، قیمت انرژی در آمریکا کاهش خواهد یافت. او همچنین با اشاره به جنگ‌های طولانی مدت آمریکا در ویتنام، عراق و افغانستان، مدعی شد که در این مورد، ایالات متحده بسیار سریع‌تر عمل کرده است.

ترامپ در پایان سخنان خود، رهایی از تهدید نابودی کشورها توسط کسانی که می‌توانند با فشردن یک دکمه چنین کاری انجام دهند را ارزشمندتر از تاثیرات موقت این درگیری بر بازار دانست و ابراز افتخار کرد که این تصمیم را گرفته است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نگرانی‌ها در مورد تشدید تنش‌ها در منطقه خاورمیانه افزایش یافته است و بسیاری از تحلیلگران نسبت به پیامدهای ناگوار این درگیری‌ها هشدار می‌دهند.

لازم به ذکر است که این اظهارات ترامپ با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از آمریکا مواجه شده است. برخی از منتقدان، این اظهارات را تند و غیرمسئولانه توصیف کرده‌اند و نسبت به خطر تشدید تنش‌ها و وقوع یک جنگ تمام عیار ابراز نگرانی کرده‌اند. در مقابل، برخی دیگر از حامیان ترامپ، این اظهارات را گامی مثبت در جهت مقابله با تهدیدات ایران و حفظ منافع آمریکا در منطقه دانسته‌اند.

به طور کلی، اظهارات ترامپ در مورد ایران، نشان‌دهنده ادامه سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی است و احتمال ادامه تنش‌ها در آینده را افزایش می‌دهد. این سیاست، با هدف وادار کردن ایران به تغییر رفتار خود در مسائل مختلف، از جمله برنامه هسته‌ای، سیاست‌های منطقه‌ای و حقوق بشر، اتخاذ شده است.

با این حال، منتقدان معتقدند که این سیاست نه تنها به اهداف خود دست نیافته است، بلکه باعث تشدید تنش‌ها و افزایش خطر وقوع یک جنگ شده است





