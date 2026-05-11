ترامپ و نتانیاهو درباره ایران چه گفتند؟

ترامپ و نتانیاهو در گفتگویی درباره ایران صحبت کردند و ترامپ تاکید کرد مذاکرات ایران و آمریکا در حیطه مسئولیت شخصی او قرار دارد. نخستوزیر اسرائیل نیز گفت جنگ با ایران دستاوردهای زیادی داشته است، اما هنوز تمام نشده است.
در گفتگوی ترامپ و نتانیاهو درباره ایران چه گذشت؟ ترامپ تاکید کرد مذاکرات ایران و آمریکا بهطور کامل در حیطه مسئولیت شخصی او قرار دارد نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد: فکر میکنم جنگ با ایران دستاوردهای زیادی داشته است، اما هنوز تمام نشده، زیرا هنوز مواد هستهای – اورانیوم غنیشده – وجود دارد که باید از ایران خارج شود.
هنوز تأسیسات غنیسازی وجود دارد که باید برچیده شوند. هنوز نیروهای نیابتی هستند که ایران از آنها حمایت میکند. هنوز موشکهای بالستیکی وجود دارند که ایران میخواهد تولید کند. ما مقدار زیادی از تواناییهای آنها را تضعیف کردهایم، اما همه این موارد هنوز باقی هستند و کار باقیمانده زیادی وجود دارد
