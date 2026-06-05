ترامپ: رهبران ایران 'قوی' و 'مغرور' هستند

رییس جمهور آمریکا می‌گوید که رهبران جمهوری اسلامی هنوز با توافق آمریکا برای پایان جنگ موافقت نکرده‌اند

دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا می‌گوید که رهبران جمهوری اسلامی هنوز با توافق آمریکا برای پایان جنگ موافقت نکرده‌اند، اما معتقد است در نهایت راهی جز پذیرش توافق نخواهند داشت.

او گفت که جمهوری اسلامی تنها حدود یک‌پنجم توان موشکی خود را حفظ کرده است. ترامپ همچنین گفت که آمریکا بخش عمده زیرساخت‌های نظامی ایران را نابود کرده است، اما جمهوری اسلامی همچنان بخشی از توان موشکی و پهپادی خود را حفظ کرده است. او گفت که اکثر کارخانه‌های تولید پهپاد از بین رفته‌اند، بیشتر سکوهای پرتاب نابود شده‌اند و بیشتر مراکز تولید موشک نیز از بین رفته‌اند.

اما گفت که جمهوری اسلامی هنوز می‌تواند در کنار باقی مانده‌های موشکی و پهپادی خود جنگ را ادامه دهد. ترامپ همچنین گفت که اگر بخواهد درصدی به عنوان نسبت باقی مانده موشک‌های ایران را بگوید، حدود 21 تا 22 درصد است. این در حالی است که تنها یک ماه قبل از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2020، هفته‌ای حدود 75 تا 80 میلیون بشکه نفت به ساحل خلیج فارس در ایران رسیده بود.

اکنون هم یکی از اعضای دولت ترامپ، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید که نگران فردا نشده زیرا اگر ایران در روزهای آینده حملات به کشتی‌ها در خلیج فارس انجام بدهد، آن‌ها می‌توانند در دفاع از کشتی‌ها به روی ایران حمله کنند و این نیز به لطف زیرساخت‌های نیروی دریایی ایران امکان‌پذیر است. اکنون مذاکرات میان دو کشور در حال جلوگیری از تسویه بیشتر شمار خلیج فارس جریان دارد. آیا ترامپ بتواند با chiến کمان چکی اش موفق شود? باید دید.





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دونالد ترامپ، ایران و آمریکا، جنگ خلیج فارس، جمهور

United States Latest News, United States Headlines