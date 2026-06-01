ترامپ و نتانیاهو به توافق رسیدند؟

دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از گفتوگو با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعزام نیروهای اسرائیلی به بیروت را متوقف کرد و نیروهایی که در مسیر این شهر بودند نیز بازگردانده شدند. ترامپ همچنین از طریق نمایندگان در سطوح بالا، با حزبالله گفتوگویی بسیار خوب داشت و این گروه پذیرفت که همه تیراندازیها متوقف شود.
ترامپ همچنین از طریق نمایندگان در سطوح بالا، با حزبالله گفتوگویی بسیار خوب داشت و این گروه پذیرفت که همه تیراندازیها متوقف شود. ترامپ در حالی این اظهارات را مطرح میکند که جزئیات تازهای از تلاشهای پشتپرده برای دستیابی به آتشبس میان اسرائیل و حزبالله منتشر شده است.
علی حمدان، مشاور ارشد رییس پارلمان لبنان، به رسانه آمریکایی اکسیوس گفت که نبیه بری، رییس پارلمان لبنان، به دولت ترامپ اطلاع داده است که حزبالله آماده پذیرش یک آتشبس کامل و فوری با اسرائیل است و اجرای آن را نیز تضمین خواهد کرد. همچنین، دولت ترامپ در روزهای گذشته طرحی برای آتشبس محدود ارائه کرده بود که بر اساس آن حزبالله حملات به شمال اسرائیل را متوقف میکرد و در مقابل اسرائیل نیز متعهد میشد بیروت را هدف حمله قرار ندهد.
با این حال، ارزیابی واشینگتن از پاسخ بری به پیشنهاد آتشبس محدود تغییری نکرده است و این پاسخ همچنان ناامیدکننده تلقی میشود. به گفته حمدان، بری همچنین پیشنهاد آتشبسی در زمین، هوا و دریا را مطرح کرده که بر اساس آن اسرائیل متعهد شود تخریب خانهها در جنوب لبنان را نیز متوقف کند. مقامهای آمریکایی به بری گفتهاند تصور نمیکنند نتانیاهو با چنین طرحی موافقت کند.
با این حال، یک مقام اسرائیلی به اکسیوس گفته است حزبالله آمادگی خود را برای پذیرش آتشبس کامل بدون درخواست خروج فوری نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان اعلام کرده است. همچنین، محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با عبدالله صفیالدین، نماینده حزبالله لبنان در تهران، با تاکید بر یکپارچگی «محور مقاومت»، هرگونه آتشبس با جمهوری اسلامی را بدون در نظر گرفتن لبنان و سایر جبهههای مقاومت «فاقد موضوعیت» اعلام کرد.
با توجه به ادامه حملات اسرائیل به لبنان و اینکه لبنان یکی از پیششرطهای آتشبس بوده است، تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی «گفتوگوها و تبادل متون از طریق میانجیها» را متوقف میکند