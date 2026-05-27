ترامپ و انتخاباتی در تگزاس

ترامپ با حمایت قاطع از کن پاکستون، دادستان کل تگزاس، توانست در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان در تگزاس جیمز کورنین، سناتور باسابقه را شکست دهد. این پیروزی آزمون میزان کنترل او بر حزب جمهوری خواه را نیز نشان میدهد. ترامپ با حمایت از پاکستون، مسیر رقابت در تگزاس را تغییر داد و اکنون در انتخابات مهم نوامبر ۲۰۲۶ نامزد جمهوری خواهان خواهد بود.
کن پاکستون با حمایت قاطع ترامپ توانست، در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان در تگزاس جیمز کورنین ، سناتور باسابقه را شکست دهد. پاکستون به دلیل گرایشهای راست گرایانه و وفاداری شدید به ترامپ پیروز شد و اکنون در انتخابات مهم نوامبر ۲۰۲۶ نامزد جمهوری خواهان خواهد بود.
این پیروزی مقدماتی آزمون میزان کنترل او بر حزب جمهوری خواه نیز محسوب میشود. نتیجه روشن است؛ هر کسی که حمایت ترامپ را از دست بدهد، عملا از رقابت کنار گذاشته میشود. ترامپ که تنها یک هفته پیش حمایت خود را از پاکستون اعلام کرده بود، مسیر رقابت در تگزاس را به طور کامل تغییر داد. جمهوری خواهان و دموکراتها در انتخابات مقدماتی مشخص میکنند چه کسانی در انتخابات اصلی ماه نوامبر شرکت خواهند کرد.
علاوه بر سمتهای ایالتی، تمام کرسیهای مجلس نمایندگان و حدود یک سوم کرسیهای سنا نیز در این انتخابات تعیین میشود. اگر ترامپ حتی در یکی از دو مجلس کنگره اکثریت را از دست بدهد، پیشبرد برنامههایش بسیار دشوار خواهد شد. ترامپ از نامزدهایی حمایت میکند که وفاداری کامل داشته باشند؛ کسانی که در برابر او بایستند، تنبیه میشوند.
این موضوع اخیرا برای سناتور باسابقه بیل کسیدی در لوئیزیانا نیز رخ داد؛ او پس از رای دادن به استیضاح ترامپ در سال ۲۰۲۱، در انتخابات مقدماتی شکست خورد. اما وضعیت در مورد جان کورنین متفاوت بود. او تا آخرین لحظه ادعا میکرد که ۹۹.۳ درصد از سیاستهای ترامپ را حمایت کرده است، اما پیش از دور دوم انتخابات ۲۰۲۳، ترامپ را "مردی از گذشته" خوانده بود؛ موضوعی که ترامپ هرگز فراموش نکرد.
انتخاب پاکستون ریسک محسوب میشود؛ زیرا او بهعنوان دادستان کل، با پرونده استیضاح به دلیل فساد و سوءاستفاده از قدرت روبهرو بوده است. در سال گذشته، همسر پاکستون پس از ۳۸ سال زندگی مشترک او را به خیانت متهم و ترکش کرد. دموکراتها اکنون امیدوارند با نامزد خود جیمز تالاریکو بتوانند برای اولین بار از سال ۱۹۹۳ یک سناتور از تگزاس را به واشنگتن بفرستند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است، تالاریکو میتواند برنده واقعی این انتخابات مقدماتی باشد.
در روزهای اخیر، نشانههایی از نارضایتی در حزب جمهوری خواه نسبت به نفوذ ترامپ نیز دیده شده است. برخی از همحزبیهای او در کنگره لایحهای را که مربوط به بودجه نهادهای مهاجرت بود مسدود کردند. دونالد ترامپ، ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ برای بار دوم به کاخ سفید بازگشت.
