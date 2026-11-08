دونالد ترامپ انتخابات اخیر را عقبگرد بزرگ دانست. انتصاب استیون میلر و تنش‌های دریایی در تنگه هرمز و واکنش‌های سیاسی و نظامی پس از این رویداد بررسی می‌شود.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه ۱۷ آبان در واکنش به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای که در آن حزب جمهوری‌خواه کنترل کنگره را از دست داد، این رویداد را "عقبگردی بزرگ" در تاریخ ایالات متحده توصیف کرد. او در پیامی که در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر شد، با اعلام ضرر ۳ تریلیون دلاری بازار سهام در یک روز پس از انتخابات، نوشت که آمریکا گامی بزرگ به عقب برد اما وعده بازگشت قدرتمندتر را داد. این بیانیه در حالی منتشر شد که حزب دموکرات کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا را به دست آورد.

تغییرات مدیریتی و انتصاب استیون میلر

این شکست انتخاباتی منجر به تغییرات فوری در ساختار کاخ سفید شد. دونالد ترامپ یک روز پیش از اعلام نتایج نهایی، سوزی وایلز را از سمت رئیس دفتر کاخ سفید برکنار کرد. در ادامه این تغییرات، استیون میلر که به عنوان یکی از معماران اصلی سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ شناخته می‌شود، جایگزین وایلز شد.

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ترامپ در تشریح دلیل این انتصاب اعلام کرد که می‌خواست تغییری ایجاد کند و میلر را فردی مبارز و بسیار وفادار توصیف نمود. این انتصاب با استقبال برخی از چهره‌های تأثیرگذار جنبش "ماگا" مواجه شد. بنی جانسون، چهره راست‌گرا در ایکس، در پیامی خطاب به ۴.۱ میلیون دنبال‌کننده خود این حرکت را دقیقاً همان انرژی مورد نیاز و زمان میلر دانست.

نقش تنش‌های منطقه‌ای در شکست انتخاباتی

برخی از چهره‌های حامی ترامپ که در پیروزی او دو سال پیش نقش داشتند، از ادامه جنگ با ایران انتقاد کرده و آن را دلیل اصلی شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای دانستند. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نیز یک روز بعد از برگزاری انتخابات موضع مشابهی اتخاذ کرد و بر تأثیر منفی تنش‌ها بر رأی‌دهندگان تأکید نمود.

دونالد ترامپ در واکنش به این انتقادات پذیرفت که ادعای تأثیر جنگ با ایران بر شکست جمهوری‌خواهان "تا حد زیادی درست" است. او دلیل این تأثیر را افزایش قیمت بنزین در پی این تنش‌ها عنوان کرد. با این وجود، ترامپ تأکید کرد که اگر دوباره در چنین موقعیتی قرار بگیرد، باز هم همین تصمیم سختگیرانه را خواهد گرفت و از سیاست‌های قبلی خود عقب‌نشینی نمی‌کند.

تشکیل کارگروه نظامی-غیرنظامی دروازه آهنین

در پی تشدید تنش‌ها، پنتاگون از تشکیل یک کارگروه جدید با عنوان "دروازه آهنین" خبر داد. این کارگروه با هدف جلوگیری از انتقال تسلیحات پیشرفته، فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه و دیگر اقلام مشمول تحریم از طریق مرزهای زمینی ایران و دریای خزر فعالیت خواهد کرد. دستور تشکیل این نهاد را دریاسالار برد کوپر، فرمانده نیروی مرکزی آمریکا، صادر کرده است.

کارگروه نظامی-غیرنظامی دروازه آهنین حدود ۲۰ عضو خواهد داشت و مقر آن در شهر تامپا در ایالت فلوریدا مستقر خواهد شد. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر از احتمال ازسرگیری حملات گسترده به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای خبر داده بود، اما تاکنون نشانه‌ای از آغاز عملیات نظامی گسترده دیده نشده است.

تشدید درگیری‌های دریایی در تنگه هرمز

تensions دریایی در منطقه افزایش یافته و تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد انفجارهایی که شامگاه شنبه رخ داد، ممکن است با فعالیت‌های نظامی ایران در تنگه هرمز مرتبط باشد. ایران اعلام کرده است دو کشتی با مین برخورد کرده و کشتی سوم نیز دچار آتش‌سوزی شده است. این در حالی است که آمریکا ادعا کرده نیروی هوایی آن یک کشتی را در دریای عمان از کار انداخته است.

سنتکام اعلام کرد که حمله به پاشنه کشتی باری "ه‌دا" در خلیج عمان پس از هشدارهای پیشین انجام شده است. این کشتی بنا بر بیانیه سنتکام به هشدارهای چندباره بی‌توجهی کرده و تلاش کرده از خط محاصره بگذرد. دور دوم این محاصره دریایی از اواخر تیر و در پی فروپاشی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برقرار شد و مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند که این محاصره تاکنون میلیاردها دلار به کشور ضرر زده است.