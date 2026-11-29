مسعود پزشکیان در نشست کارگروه انرژی هشدار داد: مدیران اجرایی که به مصوبات مدیریت مصرف سوخت و انرژی پایبند نباشند، پس از تذکر با عزل مواجه خواهند شد.

مسعود پزشکیان ، رئیس‌جمهوری ایران، در جلسه کارگروه مدیریت مصرف سوخت و انرژی وزارت کشور که در تاریخ هفتم آذرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، تأکید کرد پایبندی به الگوی مصرف بهینه، شاخصی اصلی برای ارزیابی عملکرد مدیران است. او صراحتاً اعلام کرد که دستگاه‌های اجرایی که نسبت به دستورالعمل‌ها بی‌توجه باشند، پس از دریافت تذکر با عزل مواجه خواهند شد.

مکانیسم اجرایی و عزل مدیران متخلف

رئیس‌جمهوری در ادامه صحبت‌های خود در تاریخ شامگاه هفتم آذر ۱۴۰۵، فرآیند برخورد با متخلفان را تشریح کرد و بیان داشت مدیریت مصرف سوخت در تمام سطوح از استان‌ها و شهرها گرفته تا روستاها و محلات، به‌صورت شبانه‌روزی دنبال می‌شود. او افزود که تحقق مؤثر این سیاست نیازمند همکاری، هماهنگی و همراهی همه نهادها و بخش‌های حاکمیت است و اجرای آن نباید محدود به بخشی از دستگاه‌ها باشد. پزشکیان تصریح کرد که دستگاه‌هایی که از چارچوب‌های تعیین‌شده خارج شوند، ابتدا تذکر دریافت کرده و در صورت تداوم بی‌اعتنایی، مدیر مربوطه عزل خواهد شد.

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نقش رسانه ملی در فرهنگ‌سازی عمومی

پزشکیان با اشاره به ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه، نقش رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی را در آگاهی‌بخشی عمومی بسیار حائز اهمیت دانست. او اظهار کرد که همه رسانه‌ها، از جمله رسانه ملی، باید بخشی از برنامه‌ها و تولیدات خود را به ترویج الگوی صحیح مصرف، استفاده درست از سوخت و پرهیز از اسراف اختصاص دهند. وی یادآور شد که رسانه‌ها علاوه بر نقدها نسبت به دولت، مسئولیت دارند در ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال منابع انرژی نقش‌آفرینی کنند.

تدوین بسته‌های آموزشی و پروژه‌های نفتی

رئیس‌جمهوری از تدوین و توزیع بسته‌های آموزشی و راهنماهای تخصصی در حوزه فرهنگ‌سازی مصرف خبر داد و بر توسعه راهکارهای فنی و مهندسی تأکید کرد. او افزود که اصلاح و بهینه‌سازی ساختمان‌ها، تجهیزات و تأسیسات با هدف کاهش اتلاف انرژی، از اولویت‌های دولت است. همچنین در صنعت نفت و گاز، مجموعه‌های فعال برای احیای ظرفیت‌های تولیدی آسیب‌دیده و تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، با برنامه‌ریزی و بسیج ظرفیت‌های اجرایی، به‌صورت سه‌شیفت فعالیت خواهند کرد.

عبور از بحران بدون اختلال در فعالیت‌ها

مسعود پزشکیان با بیان اینکه عبور از شرایط کنونی بدون ایجاد بحران و اختلال در فعالیت‌های کشور امکان‌پذیر است، گفت که بخش مهمی از مشکلات ناشی از مصرف اضافی و هدررفت انرژی می‌باشد. او تصریح کرد که هدف و تلاش دولت این است که مصرف صحیح، متناسب و به‌اندازه را به‌عنوان یک الگوی پایدار در جامعه نهادینه کند. وی ابراز امیدواری کرد که با پیگیری دقیق مصوبات و تقویت سازوکارهای نظارتی، بتوانیم بدون بحران از این مرحله عبور کنیم.