تذکر عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراها به نامزدها: استفاده تبلیغاتی زودهنگام تخلف است

عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، به نامزدهای انتخاباتی در خصوص استفاده تبلیغاتی از تجمعات مردمی و رسانه ها پیش از زمان رسمی تبلیغات هشدار داد و این اقدام را تخلف دانست.

عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها ی اسلامی کشور با اشاره به حساسیت های موجود در فرآیند انتخابات، به نامزدهای انتخاباتی هشدار داد که هرگونه استفاده تبلیغاتی از تجمعات مردمی، موکب ها، اماکن تحت مدیریت شهرداری ها و همچنین حضور در برنامه های صداوسیما پیش از آغاز رسمی زمان تبلیغات، تخلف محسوب می شود و می تواند بر تایید یا رد صلاحیت آنها تأثیرگذار باشد.

سید مرتضی محمودی، عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، با تأکید بر اهمیت رعایت قانون و مقررات در برگزاری انتخابات، تصریح کرد که هیئت مرکزی نظارت با جدیت بر این موضوع نظارت دارد و با متخلفان برخورد خواهد کرد. وی افزود: با توجه به شکایات و تذکرات متعدد از سوی جریان های سیاسی و برخی نامزدهای انتخابات، هیئت مرکزی نظارت حساسیت ویژه ای نسبت به این موضوع نشان داده و نظارت های لازم را اعمال خواهد کرد. محمودی با اشاره به نقش مهم انتخابات شوراها در اداره امور شهرها و روستاها، از نامزدها خواست تا با رعایت قانون، زمینه را برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور فراهم کنند و از هرگونه اقدامی که شائبه تبلیغاتی داشته باشد، خودداری ورزند. وی تأکید کرد که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، مسئولیت خطیری در قبال حفظ سلامت انتخابات و تضمین حقوق نامزدها و رأی دهندگان دارد و در انجام این وظیفه، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. در ادامه، محمودی با تأکید بر اهمیت شفافیت در فرآیند انتخابات، به نامزدها توصیه کرد که از هرگونه اقدام غیرقانونی و فریبکارانه که می تواند بر اعتماد عمومی به انتخابات خدشه وارد کند، خودداری کنند. وی افزود: استفاده از تریبون های عمومی و رسانه ها برای تبلیغات زودهنگام، می تواند به سوءاستفاده از موقعیت و نابرابری در رقابت انتخاباتی منجر شود و این امر، مغایر با اصول دموکراتیک و عدالت انتخاباتی است. محمودی همچنین به نامزدها یادآور شد که رعایت اخلاق انتخاباتی و پرهیز از تخریب رقیبان، از جمله مهمترین وظایف آنها است و این امر، می تواند به ارتقای سطح آگاهی عمومی و افزایش مشارکت مردم در انتخابات کمک شایانی کند. وی با اشاره به نقش مؤثر رسانه ها در آگاهی بخشی به مردم، از رسانه ها خواست تا با رعایت بی طرفی و انصاف، زمینه را برای انعکاس دیدگاه های مختلف نامزدها فراهم کنند و از هرگونه اقدامی که می تواند به تضعیف اعتماد عمومی به انتخابات منجر شود، خودداری ورزند. محمودی در پایان، با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور، از همه آحاد جامعه خواست تا با حضور فعالانه در انتخابات، در سرنوشت شهرها و روستاهای خود سهیم شوند. عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه برخورد با تخلفات انتخاباتی، گفت: هیئت مرکزی نظارت، با رصد دقیق فعالیت های نامزدها، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد. وی افزود: این اقدامات شامل تذکر به نامزد متخلف، ارجاع پرونده به مراجع قضایی و در صورت لزوم، رد صلاحیت نامزد می شود. محمودی با تأکید بر اهمیت همکاری مردم با هیئت مرکزی نظارت، از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف انتخاباتی، مراتب را به هیئت مرکزی نظارت اطلاع دهند. وی افزود: مشارکت مردم در نظارت بر انتخابات، می تواند به ارتقای سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات کمک شایانی کند. محمودی در پایان، با تأکید بر عزم هیئت مرکزی نظارت بر برگزاری انتخاباتی سالم و عادلانه، از همه دست اندرکاران و فعالان انتخاباتی خواست تا با همکاری و هم افزایی، زمینه را برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و پرشور فراهم کنند و با پایبندی به قانون و اخلاق، گامی مهم در جهت تقویت نظام جمهوری اسلامی بردارند





