تذکر گارد آرلینگتون به پیت هگست و همراهانش در آرامگاه سربازان گمنام

پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در گورستان ملی آرلینگتون از سوی گارد ویژه آرامگاه سربازان گمنام به رعایت سکوت و احترام فراخوانده شد. این تذکر پس از مراسم تاج گل‌گذاری روز کهنه‌سربازان رخ داد.

پیت هگست ، وزیر دفاع آمریکا، و گروهی از همراهانش روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ برابر با ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ در آرامگاه سربازان گمنام در گورستان ملی آرلینگتون از سوی گارد ویژه این مکان تذکر گرفتند. گارد ویژه از آنان خواست در تمام مدت حضور در این محل، سکوت و احترام را رعایت کنند. این تذکر زمانی داده شد که هگست و همراهانش برای گرفتن عکس گرد هم آمده بودند و خنده یکی از حاضران توجه نگهبان را جلب کرد.

جزئیات رخداد و علت تذکر گارد ویژه

این اتفاق بلافاصله پس از مراسم اهدای تاج گل به مناسبت روز کهنه‌سربازان رخ داد. پیت هگست برای عکس‌برداری به گروهی پیوسته بود که در کنار آرامگاه حضور داشتند.

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گارد ویژه ارتش آمریکا که مسئول حفاظت از این آرامگاه است، با صدای بلند به خنده یکی از حاضران واکنش نشان داد. نگهبان تأکید کرد که همه بازدیدکنندگان باید در تمام مدت، فضای سکوت و احترام را حفظ کنند.

بر اساس گزارش شبکه خبری سی‌بی‌اس، شریک خبری بی‌بی‌سی در آمریکا، این تذکر در حضور چند نفر از همراهان وزیر دفاع داده شد. این گزارش به حضور پیت هگست و نزدیکانش در صحنه اشاره دارد.

افراد حاضر در صحنه و نقش هر یک

افرادی که پیش از این تذکر در عکس حضور داشتند، علاوه بر پیت هگست شامل پاتریک ویور و تامی رادابا، مشاوران وزیر دفاع، ریکی بوریا، رئیس دفتر وزیر دفاع، و جنیفر هگست، همسر او بودند. هیچ‌یک از این افراد در منبع خبری درباره خنده یا واکنش شخصی خود توضیح تازه‌ای ارائه نکرده‌اند.

منبع خبری تنها به حضور این افراد در عکس و دریافت تذکر از سوی گارد ویژه اشاره کرده است. بنابراین گزارش فقط ثبت می‌کند که گروه در لحظه تذکر در کنار آرامگاه ایستاده بودند و جزئیات بیشتری درباره گفت‌وگوی آنان منتشر نشده است.

جایگاه آرامگاه سربازان گمنام و نگهبانی شبانه‌روزی

آرامگاه سربازان گمنام در قلب گورستان نظامی آرلینگتون در حومه واشنگتن دی‌سی قرار دارد و مجاور ساختمان اصلی پنتاگون است. این مقبره به طور شبانه‌روزی و بدون وقفه توسط یک مأمور گارد ویژه نگهبانی می‌شود.

تاج گل این آرامگاه هر روز نو می‌شود. گورستان نظامی آرلینگتون به عنوان بزرگ‌ترین گورستان نظامی جهان شناخته می‌شود و به همین دلیل حفظ نظم و احترام در این محل اهمیت نمادین دارد.

این رخداد نشان می‌دهد که قواعد رفتاری در آرامگاه سربازان گمنام برای همه بازدیدکنندگان، از جمله مقام‌های بلندپایه دولتی، یکسان اعمال می‌شود. گزارش منبع خبری هیچ اقدام انضباطی یا پیامد دیگری را برای افراد حاضر ذکر نکرده است.