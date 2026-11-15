تدیه رینر، قهرمان جودو، وارد رقابت ریاست جمهوری فرانسه شد

تدیه رینر، قهرمان المپیک جودوی فرانسه، با شعار فرانسه‌ای که دوستش داریم وارد انتخابات ریاست جمهوری آوریل شد و نظرسنجی‌ها را متحول کرد.

تدیه رینر ، قهرمان پرافتخار سنگین‌وزن جودوی جهان در فرانسه، رسماً برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه آوریل آینده اعلام آمادگی کرد. رینر که ۳۷ سال دارد و در گوادلوپ به دنیا آمده است، بدون سابقه در مناصب دولتی و حمایت حزبی وارد عرصه شده است. او نخستین گام‌های خود را با انتشار شعار فرانسه‌ای که دوستش داریم و بازدید از یک بیمارستان در سن‌سن‌دنی برداشته است.

جزئیات کمپین انتخاباتی رینر و حمایت‌های اولیه

تدیه رینر که پیش از این پنج مدال طلای المپیک و ۱۱ عنوان قهرمانی جهان را کسب کرده است، اکنون تلاش می‌کند محبوبیت ورزشی خود را به سرمایه سیاسی تبدیل کند. او ویدیویی را با ظاهر رسمی در برابر قفسه کتاب‌ها و پرچم فرانسه منتشر کرد که بیش از ۲۸ میلیون نفر در اینستاگرام و شبکه ایکس آن را دیده‌اند. بلافاصله پس از این انتشار، ۲۲ درصد از پاسخ‌دهندگان در نظرسنجی موسسه ایفوپ اعلام کردند که ممکن است به او رأی دهند.

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رینر خود را نه چپ و نه راست معرفی می‌کند و بر وعده بازگرداندن پول به جیب مردم و ایجاد وحدت کشور تأکید دارد. او در اظهارات خود همزمان از نژادپرستی انتقاد کرده و از اوباشی که مردم را از خیابان‌ها می‌ترسانند نیز گلایه نموده است. این رویکرد میانه‌روانه در حالی است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند رینر قواعد نامزدی‌های ناگهانی را به‌خوبی شناخته است.

مواضع سیاستمداران و تحلیل‌گران درباره ورود رینر

گیوم تبار، تحلیلگر روزنامه لو فیگارو، معتقد است نبود جایگاه در حلقه سنتی سیاستمداران مانع رسیدن رینر به کاخ الیزه نیست. او همچنین هشدار می‌دهد که رینر اشتباه می‌کند اگر فکر کند صرفاً بیرون بودن از این حلقه برای موفقیت کافی است. فضای سیاسی فرانسه تصمیم گرفته نامزدی رینر را جدی بگیرد یا وانمود کند که آن را جدی می‌گیرد.

بخشی از این احتیاط به محبوبیت بالای رینر بازمی‌گردد که تمسخر جاه‌طلبی‌های سیاسی او را به ضرر منتقدان تمام می‌کند. دلیل دیگر سردرگمی عمیق در اردوگاه‌های میانه‌رو است که هنوز نامزدی با شور و انگیزه مشابه مارین لوپن یا ژان لوک ملانشون ایجاد نکرده‌اند. رینر با تأکید بر اینکه سیاستمدار نیست و زندگی واقعی را تجربه کرده است، سعی در جذب رأی‌دهندگان خسته از ساختار حاکم دارد.

تأثیرات واقعی بر بازار سیاسی و آینده انتخابات

بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که مارین لوپن و ژان لوک ملانشون در دور نهایی انتخابات ماه مه مقابل یکدیگر قرار گیرند. ورود رینر با پیام آرامش نسبی نگران نباشید من سیاستمدار نیستم، می‌تواند معادلات را تغییر دهد. اگر کمپین او پس از هیجان اولیه فروکش نکند، میانه‌روها از این وضعیت خشنود نخواهند بود.

رینر در ویدیوی خود گفت اگر نپذیرفتن فرو رفتن فرانسه در باتلاق بدهی‌ها حماقت است، پس او را احمق بنامید. او معتقد است راه‌حل‌های بسیاری از چشم کارگزاران بوروکرات پنهان مانده است. این قهرمان المپیک که هرگز کاری را نیمه‌کاره رها نمی‌کند، کار اصلی خود را تازه از اینجا آغاز کرده است.