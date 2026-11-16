سردار رمضان شریف از آماده‌سازی روزشمار روایی و تحلیلی جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه و نبرد هرمز خبر داد. این مرکز با بهره‌گیری از راویان پیشکسوت به ثبت و صیانت از حافظه تاریخی مقاومت ملت ایران می‌پردازد.

سردار رمضان شریف ، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران و رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه، از برنامه‌ریزی دقیق این مرکز برای جمع‌آوری، دسته‌بندی و تدوین اسناد مربوط به جنگ‌های تحمیلی اخیر خبر داد. این اقدامات شامل جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه و همچنین نبرد هرمز است و هدف آن ثبت دقیق و مستند وقایع برای نسل‌های آینده می‌باشد.

دستاوردهای جدید در اسناد جنگ‌های اخیر

وی با اشاره به فعالیت‌های جاری مرکز، تصریح کرد که مقدمات لازم برای گردآوری و سازماندهی روایت‌های این نبردها فراهم شده است. این برنامه با هدف ارائه یک تصویر واقعی و مستند از رویدادها طراحی شده و از فناوری‌های نوین نیز در این مسیر استفاده خواهد شد. همچنین تدوین یک روزشمار روایی و تحلیلی ویژه جنگ ۱۲ روزه آمریکایی-صهیونیستی در دست اجراست که پیش‌نویس آن به زودی برای چاپ و نشر نهایی آماده می‌شود.

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نقش راهبردی راویان پیشکسوت در تاریخ‌نگاری

سردار شریف در دیدار با محسن رخصت‌طلب، راوی پیشکسوت و عضو این مرکز، بر اهمیت جایگاه این افراد به عنوان امانت‌داران حافظه تاریخی ملت ایران تأکید کرد. وی تجربه راویان را سرمایه‌ای ملی و راهبردی دانست که باید در تدوین تاریخ‌نگاری جنگ‌های تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی به کار گرفته شود. همچنین از مجاهدت‌های همسر محسن رخصت‌طلب در همراهی با وی قدردانی نمود و گفت که تلاش‌های صادقانه این راویان در ثبت و بازخوانی روایت‌های اصیل، مانع از تحریف تاریخ در دوران هشت سال دفاع مقدس شده است.

مقابله با جنگ شناختی دشمنان ایران

مشاور فرمانده کل قوا هشدار داد که دشمن امروز با استفاده از ابزارهای جنگ شناختی و رسانه‌ای تلاش می‌کند واقعیت‌های مقاومت ملت ایران را وارونه جلوه دهد. وی بر ضرورت رویارویی با نقشه‌ها و ترفندهای دشمن در این عرصه تأکید کرد و افزود که وظیفه جامعه راویان، پژوهشگران و رسانه‌هاست تا با اتکا به اسناد معتبر، حقیقت را برای آینده ثبت و صیانت کنند. این اقدامات باید مبتنی بر پژوهش دقیق و مصاحبه‌های ساختارمند باشد تا از محدود شدن روایت‌گری به خاطرات پراکنده جلوگیری شود.

گزاره‌های کلیدی و سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی

سردار شریف در خصوص مفاهیم کلیدی مطرح شده در آثار مربوط به دفاع مقدس دوم و سوم، بر جانمایی درست گزاره‌های راهبردی تأکید کرد. این گزاره‌ها شامل تسلیم‌ناپذیری ملت ایران، فرامنطقه‌ای شدن جنگ بدون محدودیت جغرافیایی، و تبدیل تهدید به فرصتی برای افزایش اقتدار ملی است. وی بیان کرد که این مفاهیم بر اساس آموزه‌های دینی و حفظ منافع ملی طراحی شده‌اند و نشان می‌دهند که ایران آغازگر جنگ نیست اما در برابر زیاده‌خواهی دشمنان به امنیت و منافع ملی خود در هر نقطه از جغرافیا صیانت می‌کند.

دیدگاه محسن رخصت‌طلب درباره صیانت از تاریخ

محسن رخصت‌طلب در ادامه این نشست، از اهتمام مرکز اسناد برای بهره‌گیری از تجارب راویان پیشکسوت قدردانی کرد و بر ضرورت ثبت صادقانه و بدون بزرگ‌نمایی روایت‌های جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه و نبرد هرمز تأکید نمود. وی خواستار تقویت همکاری میان راویان، پژوهشگران و نهادهای فرهنگی برای تولید آثار مستند در قبال ایستادگی و مقاومت ضدسلطه مردم در ۴۷ سال گذشته شد و نقش مردم و نیروهای مسلح را در تجمعات تاریخی شبانه امری راهگشا دانست.