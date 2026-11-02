خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از لزوم تدوین سند ملی دانش‌بنیان صنعت نفت خبر داد و بر تکمیل زنجیره ارزش و حکمرانی صحیح تأکید کرد.

خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشستی با سرپرست معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت و جمعی از مدیران این وزارتخانه، بر ضرورت تدوین سند ملی دانش‌بنیان برای صنعت نفت تأکید کرد. وی در این دیدار که در مزرعه خطیری برگزار شد، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه پژوهش و فناوری اظهار داشت که این صنعت همواره در مسیر تحول و پیشرفت قرار داشته است.

ضرورت تدوین سند ملی برای صنعت نفت

وی با اشاره به اینکه وزارت نفت از گذشته به دنبال حل مسئله و تکمیل زنجیره تولید بوده، افزود برخورداری این صنعت از دانشگاه، مرکز مطالعات و پارک علم و فناوری نشان‌دهنده حرکت در مسیر درست است. خسروپناه بیان کرد که ارزیابی درستی یک سند و فرآیند تدوین آن به نقطه آغاز آن بستگی دارد و اگر سند از مسئله شروع کند و هدف خود را رسیدن به ارزش افزوده قرار دهد، نشان‌دهنده برخورداری از منطق صحیح است.

Also read مرگ پژوهشگر ایرانی‌الاصل در سانحه ریلی اسپانیا و اخبار منطقه

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد که سند ملی دانش‌بنیان صنعت نفت قرار نیست جایگزین اقدامات، اسناد و ساختارهای موجود در وزارت نفت شود. بلکه هدف از تدوین این سند، ایجاد یک الگوی حکمرانی یکپارچه است که دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز مطالعاتی و پارک‌های علم و فناوری را حول مسائل اولویت‌دار صنعت نفت و گاز همگرا کند.

وی افزود که این سند زمینه‌ساز تکمیل زنجیره ارزش، توسعه فناوری و افزایش ارزش افزوده اقتصادی خواهد شد. خسروپناه اعلام کرد که اگر مجموعه وزارت نفت و مدیران این صنعت احساس کنند که شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کند، آماده است با جدیت وارد میدان شده و برای تدوین سند، بررسی مسائل و شناسایی ظرفیت‌ها همکاری کند.

بررسی میدانی مسائل صنعت نفت و گاز

خسروپناه با تأکید بر ضرورت بررسی میدانی مسائل صنعت نفت گفت که برای تدوین یک سند دقیق و کارآمد، لازم است از نزدیک با مجموعه‌های مرتبط آشنا شد. وی اشاره کرد که باید ظرفیت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز مطالعاتی، پارک‌های علم و فناوری و بخش‌های مختلف صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بررسی شود.

اگرچه مدیران این صنعت شناخت دقیق‌تری از مسائل تخصصی دارند، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ارائه نظر کارشناسی و ایفای نقش مؤثر، نیازمند شناخت میدانی و انضمامی از مسائل است. وی خاطرنشان کرد که اعضای این شورا برای تصمیم‌گیری درباره موضوعات مختلف به میزان شناخت و اشراف دبیر شورا بر مسائل توجه می‌کنند.

ازاین‌رو ضروری است پیش از ارائه پیشنهاد و طرح موضوع در شورا، مسائل از نزدیک بررسی شوند و ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی شناسایی گردند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان تأکید کرد که اگر از سوی مدیران و مسئولان وزارت نفت برای ورود شورا چراغ سبز وجود داشته باشد، آمادگی دارند با حضور میدانی در مجموعه‌های نفت، گاز و پتروشیمی و گفت‌وگو با فعالان این حوزه، فرآیند بررسی و تدوین سند ملی دانش‌بنیان صنعت نفت را با جدیت دنبال کنند.

حکمرانی صحیح و تکمیل زنجیره ارزش

خسروپناه در ادامه با تشریح مفهوم حکمرانی از منظر حکمت و فقه حکمرانی بیان کرد که مسئله اصلی در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی کشور، برخورداری از منابع طبیعی و ظرفیت‌های فراوان نیست. بلکه چگونگی بهره‌برداری صحیح از این منابع و تکمیل زنجیره ارزش موضوع اصلی است. وی اشاره کرد که ما در حوزه‌های مختلف منابع و ظرفیت‌های ارزشمندی داریم اما به دلیل ناقص بودن زنجیره تولید، نمی‌توانیم ارزش افزوده متناسب با این ظرفیت‌ها را ایجاد کنیم.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از صنعت فولاد و ظرفیت معادن کشور گفت که در صنعت فولاد از مرحله استخراج مواد اولیه تا تولید محصول نهایی و استفاده از آن در صنایع مختلف مراحل متعددی وجود دارد. هرچه این زنجیره کامل‌تر شود، ارزش افزوده اقتصادی نیز افزایش می‌یابد. در حوزه معادن و سنگ‌های ارزشمند نیز با وجود برخورداری کشور از ذخایر غنی، به دلیل تکمیل نشدن زنجیره فرآوری و تولید، نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های موجود به‌درستی بهره‌برداری کنیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه شکل‌گیری چنین زنجیره‌ای نیازمند حکمرانی صحیح است، افزود که حکمرانی یک فرآیند جامع برای حل مسئله است که از سیاست‌گذاری آغاز می‌شود و تنظیم‌گری، راهبری، اجرا، نظارت، ارزیابی و اثرسنجی را در بر می‌گیرد. بنابراین نباید حکمرانی را یکی از موضوعات فرعی یک سند تلقی کرد.

وی تصریح کرد که حکمرانی چارچوب اصلی و مجموعه‌ای است که تمام این مراحل در آن تعریف می‌شود. خسروپناه با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی مسائل در فرآیند حکمرانی ادامه داد که نخست باید مشخص شود اولویت‌های اصلی صنعت نفت و گاز چیست و چه مسائلی باید در دستور کار قرار گیرد. برای هر یک از این اولویت‌ها نیز باید نظام پایش و اطلاعات دقیق وجود داشته باشد.

در واقع نخستین رکن حکمرانی مسئله‌محور، حکمرانی داده است زیرا بدون مطالعات میدانی، اطلاعات و داده‌های معتبر امکان تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دقیق وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد که پس از شناسایی مسئله و گردآوری داده‌ها، سیاست‌گذاری آغاز می‌شود و در ادامه باید تنظیم‌گری صورت گیرد.

تنظیم‌گری ابعاد مختلفی از جمله قانون‌گذاری، طراحی ساختارها و تقسیم مسئولیت‌ها را شامل می‌شود. خسروپناه بیان کرد که صرف تصویب یک سیاست در دولت یا تصویب یک قانون در مجلس به معنای حل مسئله نیست. بلکه باید مشخص باشد هر دستگاه چه مسئولیتی دارد و چگونه باید آن را اجرا کند.

وی با اشاره به اهمیت مرحله راهبری در حکمرانی گفت که پس از سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری نوبت به راهبری و هدایتگری می‌رسد. این مراحل به عنوان اجزای جدایی‌ناپذیر حکمرانی عمل کرده و تضمین‌کننده تحقق اهداف تعیین شده در صنعت نفت و سایر بخش‌های اقتصادی کشور هستند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر لزوم پیگیری این چرخه برای دستیابی به توسعه پایدار و کارآمد تأکید کرد.