تدوین دستورالعمل ارزیابی خسارت به بناهای تاریخی تهران: آغاز مرمت اضطراری

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با همکاری معاونت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، دستورالعملی برای ارزیابی خسارات وارد شده به بناهای تاریخی شهر تهران تدوین کرده است. این دستورالعمل، با هدف حفظ و مرمت بناهای تاریخی آسیب‌دیده و همچنین درجه‌بندی میزان آسیب‌ها، تدوین شده است.

عبدالمطهر محمدخانی اظهار کرد: با توجه به آسیب وارد شده به حدود ۶۵ بنای واجد ارزش و دارای ثبت جهانی و ملی در شهر تهران ، معاونت شهرسازی و معماری با همکاری معاونت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان تهران دستورالعملی به منظور ارزیابی خسارات وارد شده و درجه‌بندی میزان آسیب ها تدوین کرده است. این اقدام نشان‌دهنده تعهد شهرداری تهران به حفظ و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی شهر است، به ویژه در شرایطی که این بناها دچار آسیب ناشی از حوادث مختلف شده‌اند.

این دستورالعمل، یک گام مهم در جهت ساماندهی و مدیریت اصولی این آسیب‌ها محسوب می‌شود و زمینه را برای تخصیص منابع و انجام اقدامات مرمتی ضروری فراهم می‌کند. تدوین این دستورالعمل، حاصل همکاری‌های نزدیک میان نهادهای مختلف دولتی است که نشان از اهمیت بالای حفاظت از میراث فرهنگی در سطح کلان دارد. این رویکرد، علاوه بر حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی، می‌تواند به ارتقای گردشگری و جذب سرمایه در این حوزه نیز کمک شایانی کند. همچنین، این اقدام می‌تواند به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در بخش مرمت و بازسازی بناهای تاریخی منجر شود، که خود به نوبه خود، به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان کمک می‌کند.\وی تشریح کرد: یک ماده از این دستورالعمل مربوط به ارزش‌گذاری این بناها بر اساس معیارهای مختلف از جمله حقوقی، تاریخی، کارکردی، اجتماعی و فرهنگی و ... است. محمدخانی ادامه داد: همچنین میزان آسیب‌دیدگی آن‌ها نیز در چهار درجه دسته‌بندی شده است. آسیب‌دیدگی درجه یک شامل بناهایی است که بر اثر اصابت مستقیم یا نزدیکی محل اصابت، دچار تخریب گسترده شده، قابلیت مرمت ندارند یا اصالت آن‌ها از بین رفته است. در آسیب‌دیدگی درجه دو، بناها دچار صدمات جدی شده‌اند اما اصالتشان حفظ شده و نیازمند مرمت استحفاظی و دقیق هستند. ابنیه درجه سه و چهار نیز به ترتیب دارای آسیب‌های متوسط و جزئی هستند و قابلیت مرمت دارند. این دسته‌بندی دقیق، به مسئولان این امکان را می‌دهد که با اولویت‌بندی مناسب، اقدامات مرمتی را آغاز کنند و منابع را به طور مؤثرتری تخصیص دهند. ارزیابی جامع و دقیق از میزان آسیب‌ها، گامی اساسی در برنامه‌ریزی برای مرمت و بازسازی است. تعیین معیارهای ارزش‌گذاری، تضمین می‌کند که تمامی جنبه‌های مهم تاریخی، فرهنگی و اجتماعی بناها در نظر گرفته شود. این رویکرد، به حفظ هویت فرهنگی شهر کمک می‌کند و اطمینان می‌دهد که اقدامات مرمتی، با دقت و توجه به ارزش‌های اصیل بناها انجام می‌شود. همچنین، این دستورالعمل می‌تواند به عنوان یک الگو برای دیگر شهرها و مناطق دارای آثار تاریخی، در مدیریت و مرمت بناهای آسیب‌دیده مورد استفاده قرار گیرد.\وی افزود: همکاران ما در مدیریت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران از بخشی از این ابنیه بازدید کرده و آسیب‌شناسی آن‌ها را انجام داده‌اند، اما به دلیل قرار داشتن برخی از این بناها در محدوده‌های نظامی و امنیتی، در حال حاضر امکان بازدید و برآورد خسارت در آن نقاط وجود ندارد. سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به انجام مقدمات لازم برای انعقاد قرارداد مرمت ابنیه آسیب‌دیده در جنگ، افزود: تهیه طرح مرمت اضطراری این بناها آغاز شده تا بلافاصله عملیات مرمت آن‌ها انجام شود. وی در پایان، ساختمان انستیتو پاستور، ژاندارمری سابق، دانشگاه جنگ، ورزشگاه آزادی، ساختمان شورای نگهبان، دفتر مجلس خبرگان رهبری (موزه سابق نگارستان)، کلانتری میدان بهارستان، بنای میراث معماری معاصر مجاور این کلانتری و کلانتری بازار را از جمله بناهای دارای درجه یک آسیب‌دیدگی عنوان کرد. این اقدامات نشان می‌دهد که شهرداری تهران، اهمیت ویژه‌ای به حفظ و مرمت بناهای تاریخی آسیب‌دیده می‌دهد. تلاش برای بازدید و آسیب‌شناسی بناها، نشان‌دهنده جدیت در بررسی وضعیت آن‌ها و شناسایی نیازهای مرمتی است. آغاز تهیه طرح مرمت اضطراری، گامی مهم در جهت سرعت بخشیدن به فرآیند مرمت و بازسازی بناهاست. این اقدام، به جلوگیری از تخریب بیشتر بناها و حفظ ارزش‌های تاریخی آن‌ها کمک می‌کند. تعیین بناهای دارای درجه یک آسیب‌دیدگی، اولویت‌بندی مناسبی را برای انجام اقدامات مرمتی فراهم می‌کند و اطمینان می‌دهد که منابع به طور مؤثرتری تخصیص داده شوند. این رویکرد، به حفظ هویت تاریخی شهر کمک می‌کند و نشان‌دهنده تعهد شهرداری به حفاظت از میراث فرهنگی است





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بنای تاریخی مرمت تهران شهرداری میراث فرهنگی

United States Latest News, United States Headlines