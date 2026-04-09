در حالی که آتشبس موقتی در منطقه برقرار شده است، تنشها همچنان ادامه دارد. ایران بر تداوم غنیسازی تأکید میکند، اسرائیل درخواست اروپا برای عدم حمله به لبنان را رد میکند و اتهاماتی علیه آمریکا مطرح میشود. این گزارش به بررسی آخرین تحولات، نقشآفرینی بازیگران مختلف و چشمانداز آینده میپردازد.
همزمان با اعلام آتشبس موقت، رئیس سازمان انرژی اتمی بر تداوم غنیسازی اورانیوم تأکید کرد. در همین حال، وزیر خارجه اسرائیل درخواست کشورهای اروپایی برای عدم حمله به لبنان را رد کرد و اعلام کرد که ایالات متحده پیش از این موضع خود را روشن کرده است که لبنان بخشی از توافق آتشبس نیست. این تحولات در حالی رخ میدهد که تنشها در منطقه همچنان بالاست و نگرانیها از تشدید درگیریها افزایش یافته است.
سعید خطیبزاده، معاون پیشین وزارت امور خارجه ایران، اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران در آستانه پاسخ به نقض آتشبس بوده است، اما مداخله پاکستان و انتقال پیامهایی از سوی آمریکا مبنی بر کنترل اسرائیل، مانع از این اقدام شد. این اظهارات نشاندهنده پیچیدگیهای روابط منطقهای و نقشآفرینی بازیگران مختلف در مدیریت بحران است. عباس عراقچی، وزیر خارجه پیشین ایران، در گفتوگویی با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، با انتقاد از آمریکا، این کشور را متهم کرد که دو بار در جریان مذاکرات هستهای مرتکب تجاوز نظامی شده است و این بار نیز پیش از آغاز مذاکرات و بر خلاف تعهدات خود عمل میکند. این اتهامات نشاندهنده اختلاف نظر عمیق میان ایران و آمریکا بر سر مسائل هستهای و منطقه است و میتواند بر چشمانداز دستیابی به توافق تأثیرگذار باشد.\از سوی دیگر، خبرگزاری دولتی تاس روسیه به نقل از یک منبع ارشد ایرانی گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران بر اساس توافق آتشبس موافقت کرده است تا روزانه حداکثر ۱۵ کشتی از تنگه هرمز عبور کنند. این خبر نشاندهنده تلاشها برای کاهش تنشها و ایجاد ثبات نسبی در این آبراه استراتژیک است. همچنین، رویترز گزارش داد که دبیرکل ناتو به کشورهای عضو اطلاع داده است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، خواستار تعهدات مشخص در روزهای آینده برای کمک به تأمین امنیت تنگه هرمز شده است. این موضوع نشاندهنده اهمیت این آبراه و نگرانیها درباره امنیت آن در سطح بینالمللی است. پیتر مککی، وزیر پیشین دفاع و امور خارجه کانادا، در گفتوگو با ایران اینترنشنال، با اشاره به تهدیدهای بینالمللی جمهوری اسلامی، تأکید کرد که مردم صلحطلب ایران به دنبال تغییر رژیم هستند. این اظهارات بیانگر دیدگاههای متفاوت درباره وضعیت داخلی ایران و تمایل به تغییرات سیاسی در این کشور است. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز اعلام کرد که تعدادی کشتی بهتدریج در حال عبور از تنگه هرمز هستند. همزمان، مشاور اقتصادی کاخ سفید نیز این موضوع را تأیید کرد.\بیش از دو دهه است که جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه هستهای خود با قدرتهای جهانی درگیر مذاکرات بوده است. این مذاکرات، که فراز و نشیبهای بسیاری داشته است، همواره با چالشها و موانع متعددی همراه بوده است. این گزارش به بررسی گاهشمار این مذاکرات و نتایج آن میپردازد و مروری بر مهمترین تحولات و رویدادهای مرتبط با این پرونده دارد. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بینالملل، در این خصوص معتقد است که آتشبس فعلی میان ایران و آمریکا بیش از آنکه پایدار باشد، یک فرصت تنفس برای هر دو طرف است. به گفته وی، این فرصت به آمریکا اجازه میدهد تا بازارهای جهانی را کنترل کند و به ایران فرصت میدهد تا شرایط داخلی خود را تثبیت نماید. این تحلیل نشاندهنده نگاهی واقعبینانه به وضعیت فعلی و ارزیابی منافع و اهداف هر دو طرف است. در نهایت، عباس عراقچی، وزیر خارجه پیشین ایران، با ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، به صورت تلفنی گفتوگو کرد. این گفتوگوها نشاندهنده تلاشها برای حفظ کانالهای دیپلماتیک و تبادل نظر پیرامون تحولات اخیر است
