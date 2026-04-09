در بحبوحه آتشبس موقت، تنشها در منطقه همچنان ادامه دارد. تأکید بر ادامه غنیسازی اورانیوم توسط ایران، رد درخواستها برای عدم حمله به لبنان توسط اسرائیل و گمانهزنیها در مورد اهداف آتشبس از جمله موضوعات اصلی هستند. تحولات در تنگه هرمز و مذاکرات هستهای نیز از دیگر محورهای این گزارش میباشند.
همزمان با اعلام آتشبس موقت، رئیس سازمان انرژی اتمی بر ادامه روند غنیسازی تأکید کرد. این در حالی است که تنشها در منطقه همچنان بالاست و تحولات متعددی در حال وقوع است. وزیر خارجه اسرائیل درخواست کشورهای اروپایی برای عدم حمله به لبنان را رد کرد و اعلام نمود که ایالات متحده پیش از این موضع خود را مبنی بر عدم شمول لبنان در توافق آتشبس اعلام کرده است. این موضعگیری اسرائیل نشاندهنده پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی و تداوم نگرانیها در مورد ثبات منطقه است.
سعید خطیبزاده، معاون سابق وزارت امور خارجه ایران، نیز در اظهاراتی به نقض آتشبس اشاره کرد و افزود که جمهوری اسلامی در آستانه پاسخ به این نقض قرار داشت، اما با مداخله پاکستان و انتقال پیامهایی از سوی آمریکا، از این اقدام منصرف شد. این اظهارات نشاندهنده نقشآفرینیهای منطقهای و بینالمللی در تلاش برای حفظ آتشبس و جلوگیری از تشدید تنشها است. عباس عراقچی، وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی، در گفتوگو با وزیر خارجه عربستان سعودی، به اقدامات آمریکا در جریان مذاکرات هستهای اشاره کرد و گفت که ایالات متحده دو بار در میانه این مذاکرات دست به تجاوز نظامی زده است. وی همچنین از عدم پایبندی آمریکا به تعهدات خود در این زمینه انتقاد کرد. این اظهارات بیانگر دیدگاه ایران در مورد نقش ایالات متحده در این مناقشه و تأثیر آن بر روند مذاکرات و روابط دوجانبه است. خبرگزاری دولتی تاس روسیه، به نقل از یک منبع ارشد ایرانی، گزارش داد که جمهوری اسلامی بر اساس توافق آتشبس، به عبور روزانه حداکثر ۱۵ کشتی از تنگه هرمز اجازه خواهد داد. این خبر نشاندهنده اهمیت تنگه هرمز به عنوان یک مسیر حیاتی برای تجارت جهانی و تلاشها برای حفظ امنیت در این منطقه است. رویترز نیز گزارش داد که دبیرکل ناتو به کشورهای عضو اطلاع داده است که دونالد ترامپ، خواستار تعهدات مشخصی در روزهای آینده برای کمک به تأمین امنیت تنگه هرمز شده است. این موضوع نشاندهنده نگرانیهای بینالمللی در مورد امنیت این تنگه و تلاشها برای افزایش حضور و مشارکت بینالمللی در این زمینه است. پیتر مککی، وزیر پیشین دفاع و امور خارجه کانادا، در گفتوگو با ایران اینترنشنال، به تهدیدهای بینالمللی جمهوری اسلامی اشاره کرد و تأکید کرد که مردم صلحطلب ایران به دنبال تغییر رژیم هستند. این اظهارات نشاندهنده دیدگاههای انتقادی نسبت به سیاستهای جمهوری اسلامی و همچنین حمایت از خواستههای مردم ایران است. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز از عبور تدریجی تعدادی کشتی از تنگه هرمز خبر داد. همزمان، مشاور اقتصادی کاخ سفید نیز این خبر را تأیید کرد. این گزارشها نشاندهنده اهمیت حیاتی تنگه هرمز برای تجارت جهانی و تلاشها برای حفظ امنیت در این منطقه است. از سوی دیگر، مذاکرات هستهای ایران و قدرتهای جهانی، که بیش از دو دهه به طول انجامیده است، همچنان ادامه دارد. این مذاکرات، با فراز و نشیبهای فراوان، تاکنون به نتایج متفاوتی منجر شده است. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بینالملل، معتقد است که آتشبس فعلی، بیش از آنکه پایدار باشد، نوعی «فرصت تنفس» برای آمریکا بهمنظور کنترل بازارهای جهانی و برای ایران جهت تثبیت شرایط داخلی است. این تحلیل نشاندهنده نگاهی واقعبینانه به وضعیت فعلی و ارزیابی منافع طرفین در این آتشبس است. در نهایت، عباس عراقچی، وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی، با ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، به صورت تلفنی گفتوگو کرد. این گفتوگوها نشاندهنده تداوم تلاشهای دیپلماتیک برای حل و فصل مسائل و حفظ ارتباط با کشورهای مختلف است
