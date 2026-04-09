سامانه بارشی همچنان در استان سمنان فعال است و باعث بارش باران و برف در نقاط مختلف استان شده است. هواشناسی هشدار سطح زرد صادر کرده و از مردم و دستگاههای اجرایی خواسته است تا تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی در نظر بگیرند.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان اعلام کرد: سامانه بارشی همچنان در استان فعال است و بارشها در نقاط مختلف این استان ادامه دارد. این سامانه بارشی که از چند روز قبل وارد استان شده، باعث بارش باران در برخی مناطق و بارش برف در ارتفاعات شده است، به طوری که شرایط جوی در ارتفاعات حال و هوای زمستانی به خود گرفته است. ایرج مصطفوی، با اشاره به آخرین وضعیت بارندگی در استان، به ثبت بارشهای قابل توجهی در برخی ایستگاهها در شبانهروز گذشته اشاره کرد. وی افزود که در ایستگاه رضوان 14.
5 میلیمتر، حسینآباد کالپوش 11.6 میلیمتر، بادلهکوه 23.7 میلیمتر و در منطقه کرنگ 14.4 میلیمتر باران باریده است. این بارشها، علاوه بر جاری شدن روان آبها و طراوت بخشیدن به طبیعت، میتواند پیامدهایی نیز به همراه داشته باشد، از جمله احتمال بروز خسارتهای ناشی از بارندگی و وزش باد نسبتاً شدید. اداره کل هواشناسی استان سمنان نیز با توجه به فعالیت این سامانه بارشی، هشدار سطح زرد صادر کرده است و این هشدار تا روز پنجشنبه بیستم فروردین ادامه دارد. شهروندان و دستگاههای اجرایی باید با توجه به پیشبینیهای هواشناسی، تمهیدات لازم را برای کاهش خسارتهای احتمالی در نظر بگیرند. همچنین، لازم است در تردد در جادههای کوهستانی و مرتفع احتیاط لازم صورت گیرد و از سفرهای غیرضروری در این مناطق اجتناب شود. این وضعیت جوی، فرصتی برای ذخیره آب در مخازن و منابع آبی استان فراهم میکند، اما از سوی دیگر، میتواند مشکلاتی را نیز برای کشاورزان و دامداران به وجود آورد. لذا، آگاهی از وضعیت هوا و اتخاذ تدابیر مناسب، امری ضروری است.\همچنین، مدیرکل هواشناسی سمنان بر تداوم فعالیت این سامانه بارشی در روزهای آینده تأکید کرد و از احتمال تداوم بارش باران و برف در نقاط مختلف استان خبر داد. این شرایط جوی، میتواند بر فعالیتهای روزمره مردم تأثیر بگذارد، از جمله بر رفت و آمدها، فعالیتهای آموزشی و کاری و همچنین بر حمل و نقل. بنابراین، لازم است مردم با اطلاع از وضعیت هوا، برنامهریزیهای خود را متناسب با آن تنظیم کنند. در این راستا، توصیه میشود که شهروندان از اخبار و اطلاعیههای هواشناسی بهطور مرتب آگاهی یابند و توصیههای ایمنی را جدی بگیرند. همچنین، دستگاههای اجرایی باید آمادگی لازم را برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی ناشی از این سامانه بارشی داشته باشند. به علاوه، با توجه به بارش برف در ارتفاعات، احتمال وقوع بهمن نیز وجود دارد و لازم است کوهنوردان و گردشگران از صعود به ارتفاعات خودداری کنند و از مسیرهای امن و تعیینشده تردد نمایند. در همین حال، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از یخزدگی معابر و کاهش لغزندگی جادهها باید انجام شود تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری گردد.\در ادامه، مدیرکل هواشناسی سمنان به اهمیت اطلاعرسانی دقیق و بهموقع درباره وضعیت جوی تأکید کرد و از رسانهها و خبرگزاریها خواست تا اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهند. وی همچنین از مردم خواست تا از انتشار اخبار و شایعات بیاساس خودداری کرده و تنها به اطلاعات رسمی و موثق توجه نمایند. با توجه به شرایط جوی حاکم، لازم است مردم از حضور در فضاهای باز و مناطق مرتفع خودداری کنند و در صورت ضرورت، از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده نمایند. اداره کل هواشناسی سمنان نیز با تمام توان در حال پایش و بررسی وضعیت جوی استان است و بهطور مداوم، آخرین اطلاعات و پیشبینیها را در اختیار مردم قرار میدهد. همچنین، با همکاری دستگاههای ذیربط، تمهیدات لازم برای مقابله با هرگونه بحران احتمالی اندیشیده شده است. از جمله این تمهیدات، میتوان به آمادهباش نیروهای امدادی، تجهیز امکانات و ارائه آموزشهای لازم به شهروندان اشاره کرد. در پایان، مدیرکل هواشناسی سمنان از همکاری و همراهی مردم در این شرایط جوی قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که با رعایت توصیههای ایمنی و اتخاذ تدابیر مناسب، از بروز هرگونه حادثه ناگوار جلوگیری شود
