بررسیهای جدید هواشناسی نشان میدهد که با وجود افزایش اندک بارندگیها، کمآبی در کشور همچنان ادامه دارد و تأمین آب در سطح پایینی قرار دارد. این گزارش به بررسی وضعیت بارشها، پیامدهای کمآبی و راهکارهای مدیریت منابع آبی میپردازد.
بر اساس آخرین دادههای هواشناسی ، میانگین بارش های کشور تا ۲۱ فروردینماه با ۵.۳ درصد افزایش مثبت گزارش شده است. با این وجود، تأمین آب سال آبی تنها ۸۴.۰۱ درصد ثبت شده که نشاندهنده تداوم کمآبی در برخی مناطق کشور است. این دادهها بر اساس گزارشهای جدید مهر تأیید شده است. بررسی نقشههای پهنهبندی بارش کشور از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه) تا ۲۱ فروردینماه سال ۱۴۰۵، نشان میدهد که میزان بارندگیها در سطح کشور به ۸۴.۷ درصد میانگین بلندمدت رسیده است.
این رقم بیانگر کسری بارش در مقیاس ملی است و اگر این روند ادامه یابد، میتواند پیامدهای جدی برای منابع آبی کشور به دنبال داشته باشد. وضعیت بارندگی در هفتههای اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی وضعیت بارشها در بازههای زمانی مختلف، حاکی از آن است که در هفته گذشته میانگین بارندگی کشور حدود ۳.۶ میلیمتر ثبت شده، در حالی که مقدار نرمال برای این بازه زمانی حدود ۶.۰ میلیمتر بوده است. این اختلاف نشاندهنده کاهش ۳۹.۱ درصدی بارشها در مقایسه با شرایط معمول است. این آمار نشاندهنده افت محسوس بارندگیها در روزهای اخیر میباشد. کمبود بارش و کاهش منابع آبی، مسألهای است که میتواند بر بخشهای مختلف جامعه از جمله کشاورزی، صنعت و تأمین آب شرب تأثیرگذار باشد. مقامات و کارشناسان نسبت به این وضعیت هشدار داده و بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت منابع آبی و مقابله با کمآبی تأکید کردهاند. از جمله این تدابیر میتوان به استفاده بهینه از آب، اجرای طرحهای آبخیزداری، اصلاح الگوی کشت و مدیریت مصرف آب در بخشهای مختلف اشاره کرد. همچنین، فرهنگسازی و افزایش آگاهی عمومی در خصوص اهمیت صرفهجویی در مصرف آب از دیگر اقدامات ضروری به شمار میرود. وضعیت بارشها در سالهای اخیر نشاندهنده تغییرات اقلیمی و ضرورت توجه بیشتر به موضوع مدیریت منابع آب است. اقدامات مؤثر در این زمینه، نیازمند همکاری و مشارکت همگانی و همچنین برنامهریزیهای بلندمدت و استراتژیک میباشد.
