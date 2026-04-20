گزارشی جامع از واکنش روسیه به آتش‌بس ایران و آمریکا، اظهارات ترامپ درباره قیمت سوخت، تغییرات زیرساختی در قطر و تصویب طرح دسترسی کسب و کارها به اینترنت بین‌المللی در مجلس ایران.

در تحولات اخیر منطقه و عرصه بین‌الملل، وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که سرگئی لاوروف در رایزنی‌های دیپلماتیک با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، بر اهمیت حیاتی حفظ آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده تأکید ورزیده است. این در حالی است که دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی که با پیش‌بینی‌های وزیر انرژی خود تفاوت ماهوی دارد، نوید کاهش قیمت بنزین را بلافاصله پس از پایان درگیری‌ها با ایران داد.

در حالی که کریس رایت وزیر انرژی آمریکا نسبت به کاهش قیمت‌ها تا سال آینده ابراز تردید کرده بود، ترامپ با رویکردی خوش‌بینانه‌تر اعلام کرد که هزینه‌های انرژی به محض فروکش کردن آتش جنگ کاهش خواهد یافت. این تقابل دیدگاه‌ها در سطوح بالای سیاسی آمریکا نشان‌دهنده ابهام در مسیر سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی در سایه بحران‌های نظامی است. مسعود پزشکیان نیز در واکنش به این تحولات، رویکرد مسئولان آمریکایی را متناقض خواند و آن را پیامی تلخ مبنی بر تمایل واشینگتن به تسلیم ایران دانست. ترامپ همچنین در گفتگو با بلومبرگ تأکید کرد که تنگه هرمز تا زمان دستیابی به یک توافق جامع با تهران در وضعیت محاصره باقی خواهد ماند. در حوزه داخلی ایران و بازتاب‌های رسانه‌ای جنگ، اظهارات کارشناسان صداوسیما مبنی بر حمایت قاطع اکثریت مردم از ادامه جنگ، فضای متفاوتی را ترسیم کرده است. گزارش‌های ارائه شده توسط برخی مراکز دانشگاهی که در برنامه‌های حکومتی بازتاب یافته، از موافقت ۸۷ درصدی شهروندان با تداوم درگیری‌ها حکایت دارد، موضوعی که در تقابل با روایت‌های بین‌المللی از وضعیت معیشتی مردم قرار می‌گیرد. همزمان، هیئت مذاکره‌کننده آمریکایی شامل چهره‌های کلیدی همچون جی‌دی ونس، ویتکاف و کوشنر در حال عزیمت به اسلام‌آباد برای دور جدید گفتگوها هستند که این امر گمانه‌زنی‌ها درباره تلاش‌های دیپلماتیک پشت پرده را تقویت کرده است. از سوی دیگر، گزارش‌های تحلیلی منتشر شده در اورشلیم‌پست ابعاد تکان‌دهنده‌ای از تأثیر حملات جمهوری اسلامی بر قطر را فاش ساخته است. طبق این تحلیل‌ها، حدود ۷۰۰ حمله پهپادی و موشکی به خاک قطر، ساختار اقتصادی این کشور، صنعت گردشگری و جایگاه آن به عنوان قطب سرمایه‌گذاری بین‌المللی را به شدت متزلزل کرده و منجر به خروج گسترده اتباع خارجی و بن‌بست در فضای کسب‌وکار این کشور شده است. در لایه‌ای دیگر از تحولات منطقه‌ای، عراق پس از گذشت یک دهه، گذرگاه مرزی ربیعه را با سوریه بازگشایی کرد که نشان‌دهنده تغییرات در نقشه‌های ترانزیتی و سیاسی خاورمیانه است. در همین حال، در داخل ایران، اخبار مربوط به دسترسی به اینترنت نیز مورد توجه قرار گرفته است. رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از تصویب طرح دسترسی کسب‌وکارها به اینترنت پایدار بین‌المللی خبر داد. وی تصریح کرد که در گام نخست، این دسترسی برای دارندگان کارت‌های بازرگانی فعال شده و در مراحل بعدی، سازمان‌ها و واحدهای تولیدی کوچک‌تر نیز تحت شرایط احراز هویت و رعایت ملاحظات امنیتی به اینترنت پرو متصل خواهند شد. این اقدام که از سوی برخی کارشناسان به عنوان تلاشی برای بهبود فضای اقتصادی در شرایط تحریم و بحران تلقی می‌شود، همچنان با پرسش‌هایی درباره محدودیت‌های کلی اینترنت در کشور روبرو است. این سلسله رویدادها، از سیاست‌های کلان بین‌المللی و تغییرات مرزی گرفته تا تنظیمات حوزه فناوری در ایران، نشان‌دهنده پیچیدگی وضعیت کنونی در خاورمیانه و تداوم تأثیرگذاری مستقیم جنگ بر تمامی شئون حیات سیاسی و اقتصادی است





سرگئی لاوروف دونالد ترامپ تنگه هرمز اینترنت بین‌المللی منازعات منطقه‌ای

