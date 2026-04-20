افزایش تنش‌های نظامی در تنگه هرمز، گزارش‌ها از کاهش شدید صادرات آلمان به ایران، ممنوعیت صادرات اقلام اساسی و تداوم قطع اینترنت در ایران، فضای سیاسی و اقتصادی کشور را ملتهب کرده است.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اخبار مربوط به سفر یک هیئت آمریکایی به اسلام‌آباد برای گفتگو پیرامون مسائل منطقه و تنش‌های احتمالی با تهران، اظهار داشت که این سفر یک موضوع داخلی و مربوط به روابط دوجانبه پاکستان و ایالات متحده است. در همین حال، تحولات میدانی در خلیج فارس و تنگه هرمز به شدت رو به وخامت گذاشته است.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) با تایید رسمی خبر توقیف یک شناور ایرانی، اعلام کرد که نیروهای دریایی این کشور کشتی مذکور را که در مسیر حرکت به سمت بندرعباس بود، متوقف کرده‌اند. این اقدام بلافاصله با واکنش تند مقامات نظامی و سیاسی در تهران مواجه شد. محمدرضا محسنی ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، ضمن متهم کردن واشنگتن به نقض آتش‌بس، تهدید کرد که هرگونه اقدام متقابل علیه کشتی‌های ایرانی با پاسخی سخت روبرو خواهد شد و مدعی شد که هر اسیر آمریکایی در این درگیری‌ها با مجازات قصاص مواجه می‌شود. از سوی دیگر، فشار بر اقتصاد ایران به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک و سیاست‌های بین‌المللی دوچندان شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار فدرال آلمان، صادرات این کشور به ایران در سال گذشته با افتی ۲۴.۵ درصدی مواجه شده و به رقم ۹۶۱.۶ میلیون یورو رسیده است. این روند نزولی در دو ماه ابتدایی سال ۲۰۲۶ نیز با شتاب بیشتری ادامه یافت و کاهش ۴۸.۵ درصدی را ثبت کرد. در داخل کشور نیز بحران‌های اقتصادی و زیرساختی به وضوح دیده می‌شود؛ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی صادرات تخم‌مرغ را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد تا شاید بخشی از کمبودهای بازار داخلی جبران شود. همزمان، گزارش‌های نهاد بین‌المللی نت‌بلاکس نشان می‌دهد که قطع سراسری اینترنت در ایران وارد پنجاه‌ودومین روز خود شده و بیش از ۱۲۲۴ ساعت تداوم یافته است که این وضعیت، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به روند تحصیل دانشجویان و فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین وارد کرده است. در عرصه دیپلماسی، تلاش‌های میانجی‌گرانه و تبادل پیام‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. منابع امنیتی در پاکستان گزارش داده‌اند که عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، در گفت‌وگویی با دونالد ترامپ، محاصره تنگه هرمز توسط نیروهای آمریکایی را عاملی بازدارنده برای هرگونه مذاکره سازنده با تهران دانسته است. با این حال، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با تأکید بر مواضع سرسختانه حاکمیت اعلام کرد که حکومت در مواجهه با آمریکا و اسرائیل حتی یک قدم از سیاست‌های ابلاغی رهبری عقب‌نشینی نخواهد کرد. وی افزود که دستگاه قضایی اقدامات حقوقی ویژه‌ای را برای پیگیری آنچه جنایات آمریکا و اسرائیل در سطح بین‌المللی می‌خواند، در دستور کار قرار داده است. این تقابل دیپلماتیک در حالی ادامه دارد که فعالان اقتصادی و تحلیل‌گران نسبت به وقوع یک بحران بزرگ در منطقه به دلیل تلاقی جنگ‌های نیابتی و تحریم‌های گسترده هشدار می‌دهند





