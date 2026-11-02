گزارش درگیری‌های مکرر مسلحانه در سیستان و بلوچستان، کشته شدن فرماندهان سپاه و پلیس، و ادعای بازداشت عناصر مرتبط با آمریکا و اسرائیل توسط نهادهای امنیتی.

از اواسط شهریور سال ۱۴۰۵ تاکنون، وضعیت امنیتی در استان سیستان و بلوچستان با افزایش چشمگیر درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و گروه‌های مخالف همراه بوده است. این تنش‌ها که با حملات پراکنده به خودروها، مقرات انتظامی و نقاط حساس امنیتی در شهرهای مختلف از جمله زاهدان، خاش، ایرانشهر و سراوان نمود یافته، منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها نیروی نظامی و امنیتی شده است. گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های حکومتی و غیرحکومتی نشان‌دهنده شدت و تداوم این حوادث در بازه‌های زمانی نزدیک است.

حملات به نیروهای سپاه و بسیج

یکی از محورهای اصلی این درگیری‌ها، هدف قرار دادن نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. در جریان یک حمله مسلحانه به خودروی حامل دو نیروی سپاه در منطقه کورین نزدیک زاهدان، دو تن از اعضای قرارگاه شهید میرحسینی نیروی زمینی سپاه به شهادت رسیدند. همچنین در استان سیستان و بلوچستان، عبدالرئوف اسحاقی فرمانده حوزه مقاومت بسیج پارود در شهرستان راسک، در اثر حمله افراد ناشناس کشته شد. این خبر توسط رسانه‌های محلی نیز تایید گردید.

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نهم آبان ماه، اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان با انتشار بیانیهای اعلام کرد که ۱۹ نفر در شهرستانهای مرکز و جنوب این استان بازداشت شدهاند. مقامات ادعا کردند که برخی از این بازداشتشدگان با آمریکا و اسرائیل ارتباط داشته و در کشته شدن تعدادی از نیروهای انتظامی در ایرانششر نقش داشتهاند. این ادعا در حالی مطرح شد که تنش‌ها در استان همچنان بالا بود و گزارش‌های جدیدی از درگیری‌ها منتشر می‌شد.

درگیری‌های سنگین در سراوان و زاهدان

در روزهای پایانی شهریور ماه، درگیریهای چند ساعته میان مخالفان مسلح و سپاه پاسداران در بخشان سراوان رخ داد. این درگیری ساعت چهار بامداد شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ و پس از محاصره یک خانه مسکونی آغاز شد. گزارشها حاکی از آن است که در این عملیات تعدادی از ماموران حکومتی کشته و زخمی شدند. جبهه مبارزین مردمی که در آذرماه ۱۴۰۴ اعلام موجودیت کرد، مدعی شد که نیروهای پشتیبانی خود را به منطقه اعزام کرده و موفق به شکستن خط نخست محاصره و خروج افراد محاصره شده شدهاند. این گروه اعلام کرد که تا پیش از ظهر شنبه، چهار فرد مسلح ناشناس در جریان درگیری کشته شدهاند.

کمتر از یک هفته بعد، در بامداد جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ در محدوده خیابان دانشگاه و میدان دکتر حسابی زاهدان نیز درگیری دیگری آغاز شد که حدود دو ساعت طول کشید. در این حادثه یک فرد مسلح، سه نیروی نظامی و دو زن رهگذر زخمی شدند و دو تن از افراد مسلح کشته شدند. همچنین یک سروان پلیس به نام علیرضا مهرابی کشته و سه مامور دیگر زخمی شدند که مرکز اطلاع رسانی پلیس این اقدام را تروریستی نامید.

گسترش حملات به مراکز انتظامی

حملات به ستاد فرماندهی انتظامی و نیروی پلیش نیز از دیگر بخشهای قابل توجه این موج خشونت بوده است. شامگاه چهارشنبه ۱۵ مهرماه، افراد مسلح با سلاحهای سبک و نیمه سنگین به ستاد فرماندهی انتظامی شهر جالق در شهرستان گلشن حمله کردند. همزمان، یک مینی بوس حامل کارکنان ارتش در زاهدان مورد حمله قرار گرفت که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر شد.

در پی این حوادث، نهاد اطلاعاتی سپاه قدس مدعی شد که گروه پشت این حملات را منهدم کرده است. بر اساس گزارش روابط عمومی سپاه قدس، دو نفر از اعضای این تیم در عملیات کشته و بقیه تحت تعقیب قرار گرفتهاند. این افراد متهم به قتل عبدالرئوف اسحاقی و حمله به ایست و بازرسی شهرستان راسک شدهاند.

کشته شدن فرماندهان محلی و کلانتری خاش

در هفتههای پایانی مهر و آبان ماه، گزارش‌های بیشتری از درگیری‌ها و کشته شدن مقامات امنیتی منتشر شد. شامگاه پنجشنبه ۱۶ مهرماه، مهدی جمشیدی رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب در جریان حمله افراد ناشناس کشته شد. همچنین سه روز بعد، گزارش‌هایی از منفجر شدن مین در مسیر کاروان نیروهای سپاه و شبه نظامیان فاطمیون در منطقه پیرسوران شهرستان زاهدان منتشر شد که بیش از ۲۰ نفر از نیروهای فاطمیون را کشته و زخمی کرد.

تازه ترین رویدادها مربوط به پنجم آبان ماه است که در آن افراد مسلح به مقر یگان امداد و کلانتری ۱۲ خاش حمله کردند. این حمله منجر به درگیری سنگین و تیراندازی ممتد در شهر خاش شد. در پاسخ به این تحولات، بازداشت‌های گسترده و ادعاهای مربوط به ارتباط خارجی گروه‌های معترض توسط نهادهای امنیتی کشور صورت گرفته است.