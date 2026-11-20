محمدجواد کرمی از اتاق اصناف تهران خبر داد که سهمیه نان خانوارها بدون تغییر باقی می‌ماند، اما تولیدکنندگان نان صنعتی با کاهش ۳۰ درصدی سهمیه و خرید آرد از بازار آزاد روبرو هستند.

محمدجواد کرمی ، رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران ، تایید کرد که وضعیت تامین نان برای خانوارهای ایرانی هیچ تغییری نخواهد کرد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در نشست‌های هماهنگی، سهمیه یارانه‌ای نان به هر میزان مصرف روزانه خانوارها اختصاص می‌یابد و هیچ محدودیتی در این زمینه ایجاد نخواهد شد. این تصمیم به گونه‌ای است که مردم می‌توانند بدون دغدغه و با تداوم دسترسی، نیاز روزانه خود به نان را برطرف کنند.

تفاوت سیاست‌گذاری برای خانوار و کسب‌وکارها

طبق اعلام محمدجواد کرمی، تمایز اصلی در نحوه توزیع آرد میان بخش خانوار و واحدهای تولیدی است. اگرچه سهمیه نان خانوارها ثابت باقی می‌ماند، اما کسب‌وکارهایی که خارج از الگوی مصرف خانگی عمل می‌کنند، ملزم به خرید آرد با قیمت آزاد هستند. این گروه شامل رستوران‌ها، کبابی‌ها و کله‌پزی‌ها می‌شود که از آرد و نان در چرخه فعالیت اقتصادی خود استفاده می‌کنند و دیگر نمی‌توانند از یارانه دولتی بهره‌مند شوند.

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در نشست اخیر وبیناری که با حضور معاون وزیر کشور و استانداران استان‌ها برگزار شد، بر این موضوع تاکید ویژه‌ای انجام گرفت. مقامات وزارت کشور اعلام کردند که هیچ‌گونه تغییری در میزان مصرف و نحوه توزیع یارانه نان برای بخش خانوار وجود ندارد و سیستم فعلی با ثبات کامل به کار خود ادامه خواهد داد. این شفافیت‌سازی旨在 برای جلوگیری از هرگونه شایعه یا نگرانی در میان مصرف‌کنندگان نهایی انجام شده است.

کاهش ۳۰ درصدی سهمیه واحدهای تولیدی

برخلاف وضعیت مصرف‌کنندگان خانگی، واحدهای تولید نان صنعتی با چالش جدی و کاهش قابل توجه سهمیه آرد مواجه شده‌اند. محمدجواد کرمی تصریح کرد که پیش‌تر اعلام شده بود گندم مورد نیاز این واحدها با قیمت کیلویی ۶۰ هزار تومان تامین می‌شود، اما اکنون این سهمیه‌ها با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شده است. به این ترتیب، تنها ۷۰ درصد از سهمیه قبلی به تولیدکنندگان اختصاص داده می‌شود که برای پوشش نیازهای جاری کافی نیست.

نیاز سالانه واحدهای تولیدی نان بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن آرد برآورد می‌شود. با وجود این نیاز گسترده، کاهش سهمیه دولتی باعث شده است که تولیدکنندگان ناچار شوند مابقی نیاز خود، یعنی ۳۰ درصد آرد مورد نیاز، را از بازار آزاد تهیه کنند. این امر هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده و حاشیه سود این واحدها را به خطر انداخته است. واحدهایی که پیش از این با قیمت یارانه‌ای فعالیت می‌کردند، اکنون با نوسانات شدید قیمت در بازار آزاد روبرو هستند.

پیامدهای اقتصادی برای اشتغال و تولید

رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم تهران هشدار داد که این کاهش سهمیه می‌تواند پیامدهای جدی برای اشتغال در این بخش داشته باشد. بسیاری از این واحدهای تولیدی کوچک هستند و بین ۶ تا ۱۲ کارگر را در قالب خود نگه داشته‌اند. وقتی ماده اولیه اصلی تولید یعنی آرد در دسترس نباشد یا قیمت آن به شدت بالا برود، ادامه فعالیت اقتصادی برای این واحدها غیرممکن می‌شود.

همچنین در یکی از استان‌ها، تعداد ۶۰ هزار کارت مصرف برای بررسی‌های بیشتر ثبت شده است که نشان‌دهنده دقت بیشتر در کنترل توزیع آرد است. با این حال، تمرکز اصلی نگرانی‌ها بر سر تامین آرد صنعتی است. مدیران این حوزه اعلام کرده‌اند که اگرچه هنوز تصمیم نهایی برای قیمت‌گذاری توافقی آرد صنعتی اعلام نشده است، اما عدم قطعیت در تامین ۳۰ درصد باقیمانده آرد، نگرانی‌های جدی را در میان فعالان این صنف ایجاد کرده است.