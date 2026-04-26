مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارش ی در سطح استان تا روز چهارشنبه، نسبت به وقوع آبگرفتگی معابر، رواناب ‌های محلی و رگبار تگرگ در برخی مناطق هشدار داد.

علی محمد زورآوند در تشریح وضعیت جوی استان کرمانشاه، بیان کرد: سامانه بارشی فعال که از روز گذشته با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۰۴ اعلام خطر شده بود، از امروز یکشنبه به طور پیوسته بر جو استان حاکم خواهد بود. این سامانه موجب وزش باد، بارش باران و رعد و برق در سراسر استان می‌شود و انتظار می‌رود تا روز چهارشنبه این شرایط ادامه داشته باشد.

این شرایط جوی نیازمند آمادگی و احتیاط شهروندان و دستگاه‌های اجرایی است تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود. به ویژه در مناطق مستعد، پیش‌بینی می‌شود حجم بارش‌ها قابل توجه باشد و ممکن است منجر به اختلال در تردد و زندگی روزمره شود. بنابراین، توصیه می‌شود شهروندان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت اجبار به سفر، از وضعیت راه‌ها و جاده‌ها مطلع باشند. همچنین، لازم است تمهیدات لازم برای حفاظت از اموال و دارایی‌های خود اتخاذ کنند.

دستگاه‌های اجرایی نیز باید با بسیج امکانات و نیروها، برای مقابله با حوادث احتمالی آماده باشند و در صورت نیاز، به سرعت وارد عمل شوند. این آمادگی می‌تواند شامل پاکسازی مسیرهای آب‌رو، تخلیه مناطق پرخطر و ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان باشد. با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، انتظار می‌رود این سامانه بارشی تاثیرات قابل توجهی بر زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی استان داشته باشد. بنابراین، رعایت نکات ایمنی و همکاری با مسئولان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بر اساس اعلام مدیرکل هواشناسی کرمانشاه، امروز یکشنبه بارش‌ها عمدتاً در مناطق مرکزی و جنوبی استان متمرکز خواهد بود. این مناطق بیشترین حجم بارش را دریافت خواهند کرد و احتمال آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد در این مناطق وجود دارد. در روز دوشنبه، شدت بارش‌ها در نیمه غربی استان افزایش می‌یابد و این منطقه نیز شاهد بارش‌های رگباری و شدید خواهد بود. در این روز، علاوه بر آبگرفتگی معابر، احتمال وقوع رواناب‌های محلی و سیلاب‌های ناگهانی نیز وجود دارد.

بنابراین، ساکنان مناطق غربی استان باید آمادگی لازم را برای مقابله با این حوادث داشته باشند. در روز سه‌شنبه نیز بارش‌ها عمدتاً در نیمه غربی و نواحی شمالی استان تقویت می‌شود و در این مناطق علاوه بر آبگرفتگی معابر عمومی، احتمال وقوع رگبار تگرگ نیز وجود دارد. رگبار تگرگ می‌تواند خسارات قابل توجهی به محصولات کشاورزی و اموال عمومی وارد کند. بنابراین، کشاورزان و باغداران باید اقدامات لازم را برای حفاظت از محصولات خود انجام دهند.

همچنین، لازم است شهروندان از قرار دادن وسایل نقلیه خود در معرض رگبار تگرگ خودداری کنند. زورآوند با تاکید بر اینکه در مناطق یادشده احتمال شکل‌گیری رواناب و سیلاب‌های محلی دور از انتظار نیست، از شهروندان و دستگاه‌های اجرایی خواست تا تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند. این تمهیدات می‌تواند شامل پاکسازی مسیل‌ها و رودخانه‌ها، ایجاد موانع برای جلوگیری از ورود آب به مناطق مسکونی و آماده‌سازی تیم‌های امدادی باشد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در خصوص وضعیت هوای روزهای پایانی هفته نیز اظهار داشت: در صورت مشاهده بارش در سطح استان طی این مدت، این بارش‌ها غالباً به شکل رگبارهای موقت و پراکنده بهاری خواهد بود. این رگبارها معمولاً کوتاه مدت هستند و تاثیر چندانی بر وضعیت کلی آب و هوا نخواهند داشت. با این حال، لازم است شهروندان همچنان آمادگی لازم را برای مقابله با این رگبارها داشته باشند.

در پایان، زورآوند درباره تغییرات دمایی نیز گفت: متوسط دمای هوا طی امروز و فردا تغییرات محسوسی نخواهد داشت، اما از روز سه‌شنبه تا صبح پنجشنبه به طور نسبی کاهش می‌یابد. این کاهش دما می‌تواند باعث سرد شدن هوا و افزایش رطوبت شود. بنابراین، شهروندان باید لباس مناسب همراه داشته باشند و از قرار گرفتن در معرض هوای سرد خودداری کنند.

به طور کلی، پیش‌بینی می‌شود وضعیت جوی استان کرمانشاه در روزهای آینده ناپایدار باشد و شهروندان باید آمادگی لازم را برای مقابله با حوادث احتمالی داشته باشند. رعایت نکات ایمنی و همکاری با مسئولان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین، توصیه می‌شود شهروندان از منابع معتبر اطلاعات هواشناسی را دریافت کنند و از سفرهای غیرضروری خودداری کنند





