گزارش‌های جدید از بازداشت فعالان در تهران و بررسی فساد در هزاران شرکت دولتی نشان‌دهنده تمرکز دوگانه قوه قضاییه بر مسائل اجتماعی و اقتصادی است. جزئیات کامل را بخوانید.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه، خبر از بازداشت تعدادی از شهروندان در خیابان ایرانشهر تهران داد. این اقدام با اتهام ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی و پس از تأکید مستقیم غلامحسین محسنی اژه‌ای ، رئیس قوه قضاییه ، برای برخورد قاطع قضایی با جریان‌های سازمان‌یافته‌ای که مرتکب ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شوند، انجام گرفته است.

فرآیند برخورد قضایی با بی‌حجابی در تهران

دادستانی تهران در بیانیة رسمی خود اعلام کرد که با هماهنگی ضابطان قضایی و بر اساس قانون، با افرادی که در سطح شهر اقدام به ترویج بی‌بندوباری و برهنگی می‌کنند، برخورد خواهد شد. این هشدارها در آستانه اجرای برنامه‌های سخت‌گیرانه‌تر برای شناسایی و متوقف کردن آنچه مقامات جمهوری اسلامی "جریان‌های سازمان‌یافته بی‌حجابی" می‌نامند، صادر شده است.

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گسترش پلمب کسب‌وکارها در شهرهای مختلف

این بازداشت‌های خیابانی همزمان با گزارش‌های متعددی درباره پلمب کافه‌ها و اماکن تجاری در تهران و سایر نقاط ایران رخ داده است. در هفته گذشته، دو کافی‌شاپ در شهر مراغه در تاریخ ۱۹ آبان پلمب شدند و در تاریخ ۱۸ آبان نیز یک کافه در شهرستان بهارستان بسته و متصدی آن بازداشت شد. همچنین کتابفروشی دی در تهران و واحدهای صنفی در شهرهای متعددی مانند فومن، یزد، قزوین و شیراز هدف برخورد قرار گرفتند.

بررسی فساد در ۱۸۰۶ شرکت دولتی کشور

در موازات این اقدامات، اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان جزئیات جدیدی از وضعیت شرکت‌های دولتی ارائه داد. جهانگیر اعلام کرد که پس از دستور محسنی اژه‌ای در ۲۲ شهریور، ۴۷ تیم تخصصی در ستاد و استان‌ها مشغول بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت شده‌اند.

افشاگری‌های جدید درباره سوددهی کاذب و مدیریت

بر اساس اطلاعات رسیده به سازمان بازرسی، آمار شرکت‌های دولتی پس از پیگیری‌های این نهاد از ۷۳۱ شرکت ثبت‌شده در سامانه سماب به ۱۸۰۶ شرکت افزایش یافته است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از شناسایی ۱۵۳۵ نفر مشمول ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان خبر داد که ۲۹۸ نفر بلافاصله استعفا دادند و برای ۳۵۹ نفر دیگر پرونده تشکیل شد.

واکنش دولت و چالش‌های اقتصادی شرکت‌ها

مسعود پزشکیان، رئیس دولت، در ۱۷ آبان خواستار شناسایی عوامل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی و توقف پرداخت پاداش‌های غیرمتعارف به مدیران شد. سازمان بازرسی کل کشور نیز گزارش داده است که برخی شرکت‌ها با وجود سودده بودن، خود را زیان‌ده معرفی می‌کنند تا فرآیند واگذاری آن‌ها تسریع شود یا از قوانین بودجه‌ای دور بزنند.