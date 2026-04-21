قوه قضائیه جمهوری اسلامی در ادامه روند صدور احکام اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، امیرعلی میرجعفری را به اتهامات امنیتی اعدام کرد؛ اقدامی که با واکنش تند نهادهای بین‌المللی حقوق بشری همراه بوده است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی در خبری رسمی اعلام کرد که حکم اعدام امیرعلی میرجعفری ، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، صبح سه‌شنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۵ به اجرا درآمده است. خبرگزاری میزان که به عنوان بازوی رسانه‌ای دستگاه قضا شناخته می‌شود، در گزارش خود ادعا کرده است که این فرد متهم به آتش‌زدن مسجد جامع قلهک و هدایت اقدامات ضدامنیتی مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه بوده است.

این در حالی است که در متن گزارش رسمی، تناقضات آشکاری دیده می‌شود؛ چرا که خبرگزاری میزان در بخش اعترافات، تنها به مواردی همچون آتش‌زدن سطل‌های زباله و تخریب اموال عمومی اشاره کرده و هیچ‌گونه سند یا اعتراف مستندی مبنی بر آتش‌زدن مسجد در گزارش‌های پیشین وی دیده نشده بود. فقدان شفافیت در فرآیند دادرسی، عدم دسترسی متهم به وکیل انتخابی و مشخص نبودن سن دقیق وی، بر ابهامات این پرونده افزوده است. نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، این موج جدید اعدام‌ها را به شدت محکوم کرده‌اند. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به روند فزاینده صدور و اجرای احکام مرگ، تاکید کرده است که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سازمان‌یافته مخالفان سیاسی و منتقدان وضعیت موجود استفاده می‌کند. سازمان حقوق بشر ایران نیز در بیانیه‌ای هشدار داده است که با توجه به شرایط بحرانی منطقه و سایه سنگین جنگ، بیم آن می‌رود که مقامات قضایی با سوءاستفاده از سانسور خبری و قطع دسترسی مردم به اینترنت، اعدام‌های دسته‌جمعی بیشتری را در سکوت رسانه‌ای انجام دهند. این نگرانی‌ها پس از آن تشدید شد که در هفته‌های اخیر بیش از ۱۰ نفر از معترضان بازداشت‌شده به چوبه‌های دار سپرده شدند. روند اجرای این احکام که از دوران پس از جنگ ۱۲ روزه شدت بیشتری گرفته است، نشان‌دهنده تغییر استراتژی دستگاه قضا در مواجهه با ناآرامی‌های اجتماعی است. کارشناسان حقوقی بر این باورند که فقدان دادرسی عادلانه، فشارهای روانی بر زندانیان برای اخذ اعترافات اجباری و عدم رعایت موازین قانونی در پرونده‌های امنیتی، از جمله شاخص‌هایی است که اعتبار این احکام را زیر سوال می‌برد. علاوه بر امیرعلی میرجعفری، گزارش‌ها حاکی از آن است که فرد دیگری به نام علی فهیم نیز به دست قوه قضائیه اعدام شده است که این موضوع نشان‌دهنده تداوم سیاست حذف فیزیکی معترضان در ماه‌های اخیر است. جامعه مدنی ایران و فعالان حقوق بشر با اشاره به وضعیت کنونی، خواستار ورود نهادهای بین‌المللی برای توقف ماشین اعدام و پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی در قبال نقض آشکار حقوق بنیادین شهروندان شده‌اند





