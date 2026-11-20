دونالد ترامپ اعلام کرد دولت آمریکا همچنان به دنبال توافق منصفانه با کانادا است. پیش از نهایی شدن، اقدامات بیشتری لازم است. تعرفه‌ها بر کالاهای کانادایی ۵۰ درصد افزایش یافت و صنایع کانادا تحت فشار هستند.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، روز جمعه ۲۹ آبان تأکید کرد که دولت او همچنان در تلاش برای دستیابی به یک توافق تجاری منصفانه با همسایه شمالی‌اش، کانادا، است. با این حال، رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرد که پیش از آنکه این توافق به مرحله نهایی برسد، انجام اقدامات و مذاکرات بیشتری ضروری است و شرایط فعلی برای اعلام نتیجه قطعی فراهم نشده است.

پرزیدنت ترامپ در گفتگوی مطبوعاتی خود جزئیات مشخصی درباره اختلافات باقی‌مانده یا زمان دقیق دستیابی به یک توافق جدید ارائه نکرد. اما با این وجود، پیگیری موضوع را به عنوان یک اولویت اصلی در سیاست تجاری دولت آمریکا معرفی نمود و بر اهمیت ایجاد شرایطی اصرار ورزید که از دیدگاه ایالات متحده کاملاً منصفانه باشد.

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تاریخچه و زمینه‌های مذاکرات اخیر

اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا یک روز پس از دیدار او با مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APAC) در شهر شنژن چین مطرح شد. این دیدار دو مقام عالی‌رتبه در فضایی انجام گرفت که تنش‌های تجاری بین دو کشور به اوج خود رسیده بود و طرفین امیدوار بودند بتوانند گره‌های کور تجاری را باز کنند.

روابط تجاری آمریکا و کانادا طی ماه‌های گذشته با اختلافات گسترده و شدیدی بر سر تعرفه‌های گمرکی مواجه بوده است. تمرکز اصلی این تنش‌ها بر بخش‌های کلیدی اقتصاد مانند صنایع خودروسازی، تولید فولاد و آلومینیوم قرار داشته است که ارتباط تنگاتنگی با اشتغال و تولید در هر دو کشور دارند.

بررسی تعرفه‌های دوجانبه و واکنش‌ها

دولت پرزیدنت ترامپ پیش‌تر تعرفه‌های سنگین و قابل توجهی را بر برخی از کالاهای وارداتی از کانادا اعمال کرد. این اقدام تلافی‌جویانه در پاسخ به سیاست‌های تجاری طرف کانادایی صورت گرفت. در واکنش به این تصمیمات، کانادا نیز اقدام به وضع تعرفه‌های متقابل و برابر بر محصولات آمریکایی نمود تا فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایالات متحده را افزایش دهد.

در ماه مرداد امسال، دو کشور به یک توافق اولیه نزدیک شدند که در آن امکان کاهش تعرفه واردات خودروهای ساخت کانادا و برخی فلزات اساسی مطرح شده بود. با این وجود، مذاکرات بعدی موفق نشد تا تمام اختلافات تجاری میان دو طرف را برطرف کند و روند توافق در گلوگاه‌های فنی و سیاسی گرفتار شد.

پیامدهای اقتصادی و تحولات اخیر

کانادا یکی از بزرگ‌ترین و استراتژیک‌ترین شرکای تجاری ایالات متحده به شمار می‌رود و گسست در روابط تجاری می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد. ادامه اختلافات تعرفه‌ای مستقیماً بر هزینه‌های تولید، زنجیره‌های تأمین صنعتی و تجارت دوجانبه بین دو همسایه تأثیر می‌گذارد و نوساناتی را در بازارهای مالی ایجاد می‌کند.

به گزارش رویترز، آمریکا اخیراً تعرفه ۵۰ درصدی را بر ۲۰ میلیارد دلار کالای کانادایی اعمال کرده است. این رقم قابل توجه نشان‌دهنده شدت فشار اقتصادی است که بر بخش‌های تجاری کانادا وارد شده است. پرزیدنت ترامپ همچنین از شرکت‌های کانادایی خواست که به صورت فوری خطوط تولید و سرمایه‌گذاری خود را به ایالات متحده منتقل کنند.

چشم‌انداز آینده و نیاز به اقدامات بیشتر

تداوم این سیاست‌ها نشان می‌دهد که ایالات متحده از موضع خود در قبال کسب مزیت تجاری عقب‌نشینی نکرده است. با این حال، دولت آمریکا اعلام کرده که به دنبال تداوم گفت‌وگوهاست تا به جای یک جنگ تجاری فرسایشی، به یک قرارداد پایدار و سودمند دست یابد که منافع هر دو طرف را تأمین کند.

کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که بدون رفع این موانع تعرفه‌ای، هزینه‌های مصرف‌کنندگان در هر دو کشور افزایش خواهد یافت. بنابراین، تلاش برای یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک و تجاری در اولویت کارهای وزارتخانه‌های مربوطه در واشنگتن و اتاوا قرار دارد تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری شود.