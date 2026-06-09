رژیم صهیونیستی با وجود آتشبس، حملات خود به جنوب لبنان را تشدید کرده و برای اولین بار به محله مسیحینشین صور هشدار تخلیه داده است. در این حملات دستکم ۹ نفر شهید و ۲۸ نفر زخمی شدند.
در پی تداوم نقض آتشبس در لبنان توسط رژیم صهیونیستی، منابع خبری از چندین حمله هوایی و پهپادی به مناطق مختلف در جنوب لبنان خبر دادند که منجر به شهادت و زخمی شدن شماری از شهروندان لبنان ی شد.
ارتش رژیم صهیونیستی امروز برای اولین بار به ساکنان شهرستان صور در جنوب لبنان، از جمله محله مسیحینشین، هشدار تخلیه صادر کرد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که ارتش اشغالگر بدون ارائه هیچ گونه شواهد و ادلهای، مدعی شد که این محله محل حضور اعضای حزبالله است و تهدید کرد که اگر این حزب به حضور خود در این منطقه ادامه دهد، اقدامات بیشتری انجام خواهد داد.
خبرنگار تلویزیون العربی، احمد دراوشه، خاطرنشان کرد که گسترش دامنه هشدار به محله مسیحینشین برای اولین بار در بحبوحه ادعاهای مکرر رژیم صهیونیستی مبنی بر اعزام رزمندگان و رهبران حزبالله به مناطقی که قبلاً هدف قرار نگرفته بودند، صورت میگیرد. وی همچنین افزود که ارتش اشغالگر تخلیه مناطق وسیعی در اطراف صور، از جمله الرشیدیه، عین بعال، الحوش، برج الشمالی، معشوق، البص، جل البحر، شبریحه و دیگر مناطق را اعلام کرده است؛ اقدامی که ممکن است زمینه را برای عملیات بمباران جدید در این شهر و اطراف آن فراهم کند.
دراوشه تأکید کرد که این تحول در چارچوب پیامهایی قرار دارد که اسرائیل سعی دارد در مورد گسترش دامنه عملیات نظامی خود در لبنان و محدود نکردن آنها به یک منطقه جغرافیایی خاص، به بهانه پاسخ به هر تهدیدی که آن را هدف قرار میدهد، منتقل کند. رژیم اشغالگر در حملات خود شهرکهای دیر قانون، رأس العین، الرمادیه، العباسیه، کفرصیر و منطقه واقع در میان کفرصیر و صیر الغربیه را هدف قرار داد.
همزمان، عملیات امداد و نجات در مناطق مورد هدف ادامه دارد، در حالی که روستاها و شهرکهای جنوبی شاهد تشدید مداوم درگیریها همراه با هشدارهای اسرائیل به غیرنظامیان هستند. خبرنگار شبکه المیادین در جنوب از انجام دو حمله به منطقه المساکن الشعبیه در شهرستان صور خبر داد. این حملات منجر به شهادت ۹ نفر و زخمی شدن ۲۸ نفر دیگر شد. منابع پزشکی این آمار را تأیید کردند.
همچنین خبرنگار الجزیره از آوارگی گسترده ساکنان شهر صور و محلهها و اردوگاههای فلسطینی اطراف آن در پی هشدار تخلیه صادر شده از سوی ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد. خبرنگار المیادین گزارش داد که رژیم صهیونیستی در حملهای توپخانهای شهرکهای جبشیت و صریفا در جنوب لبنان را هدف قرار داد. علاوه بر این، منابع خبری از حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک المصیلح واقع در منطقه الزهرانی در جنوب لبنان خبر دادند.
خبرنگار الجزیره نیز اعلام کرد یک پهپاد اسرائیلی شهرک برج قلاویه در شهر بنت جبیل را هدف قرار داده است. دفاع مدنی لبنان اعلام کرد در حمله رژیم صهیونیستی به شهرک الشرقیه، سه نفر زخمی شدند که دو نفر از آنها از نیروهای امدادی هستند. خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که جنگندههای رژیم صهیونیستی اطراف باشگاه الحسینی در شهرک الشرقیه واقع در شهر النبطیه را هدف قرار دادند.
در ادامه نیز این منطقه بار دیگر از سوی هواپیماهای رژیم صهیونیستی بمباران شد. منابع خبری همچنین از حمله رژیم اشغالگر به شهرک عیتا الجبل در منطقه بنت جبیل و نیز وادی الخردلی در جنوب لبنان خبر دادند. این حملات در حالی صورت میگیرد که رژیم صهیونیستی به نقض آتشبس ادامه میدهد و جامعه بینالمللی تاکنون واکنش مؤثری برای توقف این تجاوزات نشان نداده است.
مردم لبنان بار دیگر شاهد نقض حاکمیت و تمامیت ارضی خود هستند و حملات بیامان به مناطق مسکونی، غیرنظامیان را در معرض خطر جدی قرار داده است
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