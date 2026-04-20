محمدباقر قالیباف مذاکره زیر سایه تهدید را رد کرد و از آمادگی برای رو کردن کارت‌های جدید در میدان نبرد خبر داد. همزمان، وزیر امور خارجه ایران اقدامات آمریکا را مانع دیپلماسی خواند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به بی‌اعتباری توافق‌های بدون نظارت هشدار داد.

محمدباقر قالیباف ، رییس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تحولات اخیر در عرصه دیپلماسی بین‌المللی و فشارهای فزاینده ایالات متحده، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، مواضع سخت‌گیرانه جمهوری اسلامی را اعلام کرد. وی با تأکید بر اینکه تهران به هیچ وجه زیر سایه تهدید تن به مذاکره نخواهد داد، تصریح کرد که طرف مقابل با اعمال محاصره و نقض مکرر مفاد آتش‌بس، در پی تبدیل میز مذاکره به ابزاری برای تسلیم است.

قالیباف با هشدار نسبت به این رویکرد، خاطرنشان کرد که در طول دو هفته گذشته، تمامی سازوکارهای لازم برای رونمایی از برگ‌های برنده و کارت‌های جدید در میدان نبرد آماده شده‌اند تا در صورت تداوم سیاست‌های تهاجمی، واکنشی قاطع نشان داده شود. در همین راستا، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، طی رایزنی‌های دیپلماتیک فشرده با همتایان خود در کشورهای پاکستان و روسیه، بر این نکته تأکید کرد که اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا، از جمله تعرض به کشتی‌های تجاری و اتخاذ مواضع متناقض، دیپلماسی را به بن‌بست کشانده است. عراقچی تصریح کرد که جمهوری اسلامی تنها بر اساس منافع ملی و با ارزیابی دقیق رفتارهای طرف آمریکایی درباره آینده مسیر تصمیم‌گیری خواهد کرد. همزمان، سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز اعلام کرد که نمایندگان مجلس به صورت یکپارچه با هرگونه زیاده‌خواهی در مذاکرات مخالف هستند و تأکید دارند که تحت هیچ شرایطی، اورانیوم غنی‌سازی شده نباید از مرزهای کشور خارج شود. از سوی دیگر، تحولات در سطح بین‌المللی نیز ابعاد پیچیده‌ای به خود گرفته است. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در اظهاراتی هشدارآمیز به روزنامه تلگراف، هرگونه توافق احتمالی میان ترامپ و ایران بدون نظارت دقیق آژانس را فاقد اعتبار و نوعی توهم خواند. وی افزود که جهان در لبه پرتگاه رقابت تسلیحات هسته‌ای قرار دارد و تضعیف نظام منع گسترش سلاح‌های اتمی می‌تواند بیش از ۲۰ کشور را به سمت ساخت بمب هسته‌ای سوق دهد. در بخش اقتصادی نیز، قیمت جهانی نفت برنت به دلیل تشدید تنش‌ها در خاورمیانه با جهش قابل توجهی همراه بوده و به حدود ۹۵ دلار در هر بشکه رسیده است. در پی این افزایش شدید قیمت سوخت، شرکت‌های بزرگ هواپیمایی ارزان‌قیمت در آمریکا خواستار معافیت‌های مالیاتی از کنگره شده‌اند تا بتوانند بار مالی افزایش هزینه‌های سوخت را کاهش دهند. در حاشیه این رویدادها، وزارت امور خارجه کویت حمایت قاطع خود را از اقدامات امنیتی امارات علیه سازمان‌های تروریستی اعلام کرد و دادستانی آمریکا نیز از استرداد یک شهروند ایرانی به اتهام نقض تحریم‌ها و قاچاق قطعات نظامی خبر داد که این خود نشان‌دهنده ابعاد گسترده تنش‌های میان دو کشور در عرصه‌های قضایی و اطلاعاتی است





مذاکرات هسته‌ای محمدباقر قالیباف تنش ایران و آمریکا رافائل گروسی عباس عراقچی

