بررسی تحولات جنگ گسترده میان ایران و ائتلاف آمریکا و اسرائیل، از تغییر رهبری در تهران تا مذاکرات دیپلماتیک در پاکستان و وضعیت حساس تنگه هرمز.
درگیریهای گسترده میان ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران که از نهم اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، به نقطه عطفی در معادلات خاورمیانه تبدیل شده است. عملیاتهای نظامی موسوم به غرش شیران از سوی اسرائیل و خشم حماسی از سوی آمریکا، منجر به تغییرات ساختاری در بدنه حاکمیت ایران از جمله کشته شدن علی خامنهای و بسیاری از مقامات ارشد نظامی و سیاسی شده است. در پی این تحولات، مجلس خبرگان رهبری مجتبی خامنهای را به عنوان جانشین رهبر پیشین برگزید.
جمهوری اسلامی در پاسخ به این حملات، دامنه جنگ را به کشورهای همسایه از جمله عربستان، قطر، کویت، بحرین و آذربایجان گسترش داد که این امر بیثباتی بیسابقهای را در منطقه خلیج فارس ایجاد کرده است. با نزدیک شدن به مهلتهای تعیین شده توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، فضای سیاسی شاهد نوسانات شدیدی میان تهدید به بمباران و مذاکرات پشت پرده بوده است. اگرچه آتشبسی دو هفتهای در ماه آوریل برقرار شد، اما تداوم محاصره دریایی بنادر ایران توسط نیروی دریایی آمریکا و مسدودسازی مجدد تنگه هرمز توسط قرارگاه خاتمالانبیا، تنشها را در سطح بالایی نگاه داشته است. جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا به همراه تیم دیپلماتیک خود به اسلامآباد سفر کرده تا در مذاکرهای حساس با هیئت ایرانی، مسیر دستیابی به یک توافق جدید هستهای را هموار کند. با این حال، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، تاکید کرده است که تهران تسلیم فشارهای سیاسی تحت سایه تهدید نظامی نخواهد شد و برای واکنشهای جدید در میدان نبرد آمادگی کامل دارد. در سوی دیگر میدان، درگیریهای پراکنده در جنوب لبنان و حملات هوایی اسرائیل به مناطقی نظیر نبطیه نشاندهنده آن است که آتشبس در جبهه لبنان نیز بسیار شکننده است. واشنگتن قصد دارد با میزبانی مذاکرات جدید میان بیروت و اورشلیم، از گسترش ابعاد بحران جلوگیری کند. دونالد ترامپ با تاکید بر موفقیت عملیاتهای پیشین همچون چکش نیمهشب علیه تاسیسات هستهای ایران، مدعی است که توافق مد نظر او در قیاس با برجام، دستاوردهای راهبردی بسیار بیشتری برای ایالات متحده خواهد داشت. در حالی که بازارهای مالی جهانی با هر خبر از بازگشایی یا انسداد تنگه هرمز نوسان شدیدی را تجربه میکنند، آینده این بحران به اراده طرفین برای عبور از بنبست فعلی و پذیرش شروط یکدیگر بستگی دارد و هرگونه شکست در مذاکرات اسلامآباد میتواند منجر به از سرگیری گسترده عملیاتهای نظامی و گسترش محاصره دریایی به سطحی جدید شود
