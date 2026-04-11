سخنگوی وزارت امور خارجه از تداوم مذاکرات با مقامات پاکستانی و برقراری ارتباط با لبنان برای تضمین آتش‌بس خبر داد. وی تاکید کرد که دیپلماسی در شرایط کنونی، ادامه جنگ است و ایران با تمام توان از دستاوردهای خود دفاع خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که ارتباط هیئت ایرانی با لبنان برای حصول اطمینان از اجرای کامل آتش‌بس برقرار است. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در خصوص آخرین جزئیات مذاکرات ایران در پاکستان گفت: شب گذشته، بامداد شنبه، هیئت نمایندگی ایران وارد اسلام‌آباد شد. وزیر امور خارجه، فرمانده ارتش پاکستان و وزیر کشور برای استقبال حضور داشتند. از همان بدو ورود مذاکرات آغاز شد و دو ساعت رایزنی صورت گرفت و مطالبات و انتظارات به طرف پاکستان ی اعلام شد.

وی افزود: تبادل پیام‌ها نیز امروز از سر گرفته شد. دیدارهایی با فرمانده کل ارتش پاکستان و نخست وزیر انجام شد. در تمامی گفتگوها، مواضع و مطالبات ایران به صراحت و روشنی منتقل شد. مذاکرات همچنان ادامه دارد. بقائی خاطرنشان کرد: ما در یک مقطع حساس از تاریخ ایران، مشغول به دیپلماسی هستیم. دیپلماسی برای ما، ادامه جنگ است. ما چهل روز را پشت سر گذاشتیم و مدافعان وطن، با پشتیبانی مردم، شجاعانه دفاع کردند. یک مبارزه نفس‌گیر در عرصه دیپلماسی در جریان است و به مردم اطمینان می‌دهم که با تمام توان از تمامی ظرفیت‌ها برای تثبیت دستاوردها و حفظ کیان ایران استفاده خواهیم کرد.\سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص وضعیت آتش‌بس علیه ایران اظهار داشت: ما از ابتدا تاکید کردیم که وقتی از آتش‌بس صحبت می‌کنیم، منظورمان آتش‌بس کامل است. ما با دقت در تماس نزدیک هستیم تا از نقض احتمالی آتش‌بس اطمینان حاصل کنیم. بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده‌ایم، به جز ساعات اولیه آتش‌بس که با قاطعیت پاسخ دادیم، تا کنون گزارشی دال بر نقض آتش‌بس علیه ایران دریافت نکرده‌ایم. وی در مورد آتش‌بس در لبنان گفت: بر اساس توافق صورت گرفته، توقف جنگ در لبنان بخشی از آتش‌بس بود. این موضوع توسط میانجی‌گر پاکستانی نیز تایید شده است. از دیروز که وارد پاکستان شدیم، ارتباطات با بیروت برقرار است و سفیر ما در بیروت به طور مداوم گزارش می‌دهد تا از اجرای آتش‌بس در لبنان اطمینان حاصل کنیم.\همچنین، در این خبر به موارد دیگری نیز اشاره شده است. استقبال حماس از مذاکرات امروز در پاکستان، انتشار نامه‌ای سرگشاده از سوی ۱۸۰ دانشمند و مقام سابق از ۳۰ کشور برای پایان دادن به جنگ آمریکا علیه ایران، اتصال محدود دانشجویان به اینترنت بین‌الملل از هفته آینده و پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه در شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ نیز از جمله این موارد است. در همین راستا، اشاره‌ای به متوقف شدن طلا در آستانه کانال ۱۸ میلیون تومانی و قیمت‌های دلار و یورو در روز شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ در جدول مربوطه، به چشم می‌خورد. این موارد نشان‌دهنده گستردگی موضوعات مورد بررسی و پیگیری در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی است. تمرکز بر مسائل دیپلماتیک و روابط خارجی، در کنار توجه به وضعیت اقتصادی داخلی، نشان از رویکرد جامع و همه‌جانبه دولت در مقابله با چالش‌های موجود دارد. پیگیری دقیق اجرای آتش‌بس در مناطق مختلف، نشان‌دهنده تعهد ایران به حفظ صلح و ثبات در منطقه و جلوگیری از تشدید تنش‌ها است





