ارتش اسرائیل با نادیده گرفتن آتشبس، حملات گستردهای را به مناطق نبطیه، صور و بنت جبیل در لبنان انجام داد که منجر به تخریب دامداریها و زخمی شدن امدادگران شد.
گزارشهای دریافتی از خبرگزاری رسمی لبنان حاکی از آن است که ارتش اسرائیل علیرغم اعلام آتشبس و فشارهای بینالمللی برای توقف درگیریها، همچنان به عملیاتهای نظامی و حملات هوایی گسترده خود در مناطق مختلف جنوب و شرق لبنان ادامه میدهد.
این تداوم خشونتها در حالی رخ میدهد که جامعه جهانی امیدوار بود توافقات اخیر بتواند آرامش نسبی را به مرزهای این دو کشور بازگرداند، اما واقعیت میدانی نشان میدهد که جنگندههای اسرائیلی همچنان آسمان لبنان را هدف قرار داده و مناطق مسکونی و زیرساختی را بمباران میکنند. در یکی از این حملات، جنگندههای اسرائیل منطقه دوار زوطر در استان نبطیه را هدف قرار دادند که منجر به ایجاد خسارات گسترده در این منطقه شد.
این حمله نشاندهنده استراتژی اسرائیل برای هدف قرار دادن نقاط حساس در جنوب لبنان است تا فشار نظامی خود را بر این مناطق حفظ کند. در شرق لبنان نیز وضعیت به همان اندازه وخیم است و منطقه سحمور طی دو حمله هوایی شدید هدف قرار گرفت. بر اساس گزارشهای محلی، در این حملات مرغداریها و دامداریهای متعددی آسیب دیدهاند.
هدف قرار دادن مراکز تولید غذا و دامداریها نه تنها به اقتصاد روستایی لبنان ضربه میزند، بلکه امنیت غذایی ساکنان این مناطق را به شدت به خطر میاندازد. این نوع حملات که زیرساختهای معیشتی غیرنظامیان را هدف قرار میدهد، موجی از خشم و اعتراضات را در میان مردم محلی برانگیخته است. همزمان، شهرک طیر دبا در منطقه صور نیز شاهد خشونتهای مشابه بود؛ جایی که جنگندههای اسرائیلی دو بار عملیات بمباران را تکرار کردند.
در اثر این حملات، تعدادی از نیروهای امدادی که برای نجات مصومین و امدادرسانی به مجروحان تلاش میکردند، زخمی شدند. در حال حاضر عملیات نجات در این منطقه همچنان ادامه دارد و تیمهای پزشکی در تلاش هستند تا مصدومین را به مراکز درمانی منتقل کنند. علاوه بر این مناطق، حملات هوایی به شهرستان بنت جبیل نیز گسترش یافته است.
گزارشها حاکی از آن است که مناطق بین کفره و دیر عامص و همچنین منطقه حبل الرافی در نزدیکی روستاهای صدقین و جبال البطم مورد بمباران قرار گرفتهاند. گستردگی این حملات در نقاط مختلف جغرافیایی نشان میدهد که ارتش اسرائیل قصد دارد با ایجاد فضای ناامنی در تمام جنوب لبنان، نفوذ خود را تثبیت کرده و فشار بر نیروهای مقابل وارد کند.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که در ماههای گذشته نیز حملات گستردهای در این مناطق انجام شده بود و اکنون با وجود توافق برای آتشبس، تکرار این الگو باعث افزایش شدید تنشها در مرزهای لبنان و اسرائیل شده است. از منظر تحلیلهای سیاسی، تداوم این حملات نشاندهنده عدم پایبندی اسرائیل به تعهدات دیپلماتیک و نادیده گرفتن قوانین بینالمللی است.
در حالی که دیوان کیفری بینالمللی در حال بررسی پروندههای مربوط به جنایات جنگی و حتی صدور حکم بازداشت برای مقامات ارشد اسرائیلی است، تکرار این بمبارانها تنها به پیچیدهتر شدن بحران منجر میشود. تخریب زیرساختهای غیرنظامی و هدف قرار دادن امدادگران، این پرسش را ایجاد میکند که آیا آتشبسهای اعلام شده تنها ابزاری برای بازسازی توان نظامی یا یک تاکتیک موقت برای تغییر شرایط میدانی هستند یا خیر.
وضعیت فعلی لبنان، به ویژه در جنوب، با بحران انسانی شدیدی روبروست و جابجایی اجباری هزاران نفر از ساکنان روستاها به دلیل بمبارانهای مداوم، فاجعهای انسانی را رقم زده است که نیاز به مداخله فوری سازمانهای بینالمللی دارد تا از تبدیل شدن این تنشها به یک جنگ تمام عیار در سطح منطقه جلوگیری شود
