اداره کل هواشناسی بوشهر نسبت به تداوم فعالیت سامانه بارشی، رگبار، رعدوبرق و مواج شدن دریا تا روز پنجشنبه در سراسر استان هشدار داد.
اداره کل هواشناسی استان بوشهر با صدور اطلاعیهای رسمی، آخرین وضعیت جوی و دریایی این استان را تا پایان هفته جاری تشریح کرد. بر اساس تحلیل دادههای هواشناسی و نقشههای پیشیابی، فعالیت سامانه ناپایدار جوی که از روزهای گذشته در منطقه مستقر شده است، همچنان تا روز پنجشنبه به تناوب ادامه خواهد داشت. حسین شکوهی، کارشناس این اداره، با اشاره به ماهیت این سامانه اعلام کرد که پدیده غالب در اکثر نقاط استان شامل افزایش پوشش ابر، بارشهای پراکنده، رگبارهای ناگهانی، رعدوبرق و وزش تندبادهای لحظهای خواهد بود.
این شرایط بهویژه در ساعات خاصی از شبانهروز با شدت بیشتری همراه خواهد بود و ساکنان مناطق ساحلی و همچنین ترددهای دریایی باید نسبت به تغییرات ناگهانی جوی هوشیاری کامل داشته باشند. این کارشناس افزود که پیشبینیها نشاندهنده مواج بودن سواحل و مناطق فراساحلی استان است و به صیادان و دریانوردان توصیه میشود تا حد امکان از انجام فعالیتهای پرخطر در این بازه زمانی خودداری کنند. در ادامه جزئیات وضعیت جوی برای ۲۴ ساعت آینده، آسمان استان بوشهر عمدتا نیمهابری تا ابری همراه با غبار محلی توصیف شده است. در برخی ساعات، شاهد وزش بادهای نسبتا شدید خواهیم بود که در کنار رگبارهای باران و تندبادهای لحظهای، شرایط جوی ناپایداری را ایجاد میکند. همچنین پیشبینی شده است که در ساعات اولیه صبح فردا، در برخی نقاط استان پدیده مه صبحگاهی رخ دهد که میتواند دید افقی را کاهش داده و موجب بروز اختلالات جزئی در تردد جادهای شود. برای مدیریت بهتر شرایط، به رانندگان و مسافران توصیه میشود با رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارهای دستگاههای امدادی در مسیرها تردد کنند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود. از نظر وضعیت باد، جهت وزش غالبا از سمت شمال غربی تا شمال شرقی و در برخی مواقع جنوب شرقی خواهد بود. سرعت باد بین ۱۰ تا ۳۶ کیلومتر در ساعت متغیر است که در لحظات اوج، میتواند به ۴۶ کیلومتر در ساعت و در مناطق خاص و فراساحلی به بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت نیز برسد. این نوسانات سرعت باد در کنار متلاطم بودن دریا، نیازمند رعایت نکات ایمنی توسط تمامی بهرهبرداران از دریا و همچنین بخشهای عمرانی و صنعتی ساحلی است. اداره کل هواشناسی استان بوشهر تاکید کرد که تمامی تغییرات جوی به صورت مستمر پایش شده و در صورت نیاز، هشدارهای تکمیلی در زمانهای مقتضی صادر خواهد شد. از هموطنان تقاضا میشود اخبار هواشناسی را صرفاً از طریق مراجع رسمی دنبال کرده و از توجه به شایعات غیرمستند در فضای مجازی خودداری کنند تا با آرامش از این بازه زمانی گذر کنیم
