تداوم قدرت رومن رادف در بلغارستان با شعار اصلاحات و مبارزه با فساد

رومن رادف بار دیگر در انتخابات بلغارستان پیروز شد. این گزارش به بررسی دلایل محبوبیت وی، تقابل او با جریانات محافظه‌کار و چشم‌انداز اصلاحات قضایی در این کشور می‌پردازد.

رومن رادف ، چهره سیاسی ۶۲ ساله و فرمانده پیشین نیروی هوایی بلغارستان ، بار دیگر توانست سکان هدایت سیاسی کشور را با کسب اکثریت آرا در انتخابات اخیر در دست بگیرد. رادف که به عنوان نامزد حزب چپ میانه شناخته می‌شود، در طول فعالیت‌های سیاسی خود همواره با چالش‌های متعددی روبرو بوده است.

یکی از مهم‌ترین حاشیه‌های پیرامون او، اتهام نزدیکی به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه است؛ موضوعی که در فضای سیاسی ملتهب اروپا می‌توانست به پاشنه آشیل هر سیاستمداری تبدیل شود، اما در مورد رادف تأثیر چندانی بر ریزش آرای او نداشته است. او با تکیه بر کاریزمای نظامی و شعارهای ضد فساد، موفق شده است پایگاه رای خود را حفظ کرده و حتی با جذب معترضان نسل زد، پیروزی خود را تثبیت کند. رادف در سخنرانی‌های خود همواره بر این نکته تأکید کرده است که ریشه مشکلات بلغارستان در فساد ساختاری نهفته است و برای عبور از این وضعیت، برخورد قاطع با نخبگان سیاسی فاسد و احزاب محافظه‌کاری که دهه‌ها بر فضای سیاسی کشور سایه انداخته‌اند، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. تحلیلگران سیاسی معتقدند که موفقیت رادف بیش از هر چیز مدیون توانایی او در تبدیل خواسته‌های توده‌های مردم به یک برنامه اجرایی مشخص است. شعار اصلی او یعنی ادامه تغییر، دقیقاً به نقطه نیاز بلغاری‌ها برای عبور از سال‌های رکود و ناتوانی دولت‌های پیشین اشاره دارد. این در حالی است که پیش‌تر در دسامبر ۲۰۲۵، دولت رادف به دلیل فشارهای ناشی از اعتراضات گسترده مردمی مجبور به استعفا شده بود؛ اما بازگشت او در این انتخابات نشان می‌دهد که مردم بلغارستان همچنان او را معتبرترین گزینه برای اجرای اصلاحات قضایی می‌دانند. برنامه او برای تغییرات در سیستم قضایی، با استقبال احزاب اصلاح‌طلب همراه شده است. این همگرایی سیاسی میان رادف و جریان‌های اصلاح‌طلب، می‌تواند نقطه پایانی بر سال‌ها چندپارگی سیاسی در پارلمان بلغارستان باشد. در واقع، بسیاری از احزاب کوچک و بزرگ در حال حاضر آمادگی خود را برای همراهی با او در مسیر گذار از ساختارهای سنتی اعلام کرده‌اند که این امر به ثبات بیشتر کابینه جدید منجر خواهد شد. علاوه بر مباحث سیاسی داخلی، نگاه جامعه جهانی نیز به سیاست‌های خارجی رادف دوخته شده است. با وجود شایعات پیرامون جهت‌گیری‌های مسکو‌محور، رادف تلاش دارد تا بلغارستان را در مسیر همگرایی با استانداردهای نوین قرار دهد. اگرچه دولت پیشین او با بحران استعفا مواجه شد، اما تجربه آن شکست برای رادف به یک درس بزرگ تبدیل گشت تا بتواند در دوره جدید، پل‌های ارتباطی محکم‌تری با معترضان و اقشار مختلف جامعه بسازد. در سوی دیگر، وضعیت اقتصادی نیز در این کشور همواره تحت تأثیر نوسانات بازارهای جهانی قرار دارد. به عنوان مثال، در گزارش‌های اخیر قیمت طلا و ارز در بازار داخلی بلغارستان و تاثیر آن بر قدرت خرید مردم، مشاهده شد که ناپایداری‌های مالی چگونه می‌توانند فشارهای اجتماعی را تشدید کنند. رادف به خوبی می‌داند که اگر در کوتاه مدت نتواند بهبودهای ملموسی در معیشت مردم ایجاد کند، دوباره با خطر اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. بنابراین، برنامه او نه تنها بر اصلاحات قضایی و حذف چهره‌های فاسد، بلکه بر ایجاد بستری برای پایداری اقتصادی استوار است تا شاید پس از سال‌ها، بلغارستان بتواند طعم ثبات و رفاه را پس از دوران پرتلاطم اخیر تجربه کند





رومن رادف بلغارستان انتخابات اصلاحات قضایی فساد مالی

