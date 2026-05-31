Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان و پیشروی نیروها تا شمال رود لیتانی

بین‌الملل News

تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان و پیشروی نیروها تا شمال رود لیتانی
اسرائیللبنانجنوب لبنان
📆5/31/2026 10:34 PM
📰aa_persian
39 sec. here / 14 min. at publisher
📊News: 61% · Publisher: 53%

ارتش اسرائیل با وجود آتش‌بسی، حملات هوایی و زمینی خود در جنوب لبنان را ادامه داده و نیروهایش تا شمال رود لیتانی پیشروی کرده است. این در حالی است که هزاران نفر از آغاز درگیری‌های اخیر کشته و صدها هزار نفر آواره شده‌اند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که جنگنده‌ها ی این کشور مناطق مختلفی در جنوب لبنان از جمله شهر صور را هدف قرار داده‌اند. ارتش اسرائیل با وجود آتش‌بس ی که از 17 آوریل اجرایی و در 17 مه برای 45 روز تمدید شد، حملات خود به جنوب لبنان را ادامه می‌دهد.

در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که جنگنده‌های این کشور شهر صور و چندین منطقه دیگر در جنوب لبنان را هدف قرار داده‌اند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که حملات زمینی و هوایی در جنوب لبنان ادامه دارد و نیروهای این کشور تا شمال رود لیتانی پیشروی کرده‌اند. این در حالی است که در جریان درگیری‌های اخیر از 2 مارس تاکنون، بنا بر اعلام وزارت بهداشت لبنان، هزاران نفر در حملات اسرائیل کشته و صدها هزار نفر نیز آواره شده‌اند.

نتانیاهو دستور گسترش عملیات زمینی و اشغال در لبنان را صادر کرد. ارتش اسرائیل شهر صور لبنان را بمباران کرد. ارتش اسرائیل به ساکنان چند منطقه در جنوب لبنان هشدار تخلیه داد. رسانه‌های اسرائیل: نتانیاهو در گفت‌وگو با ترامپ درباره روند مذاکرات ایران و مفاد مربوط به لبنان ابراز نگرانی کرد.

حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان؛ 4 عضو یک خانواده کشته شدند

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aa_persian /  🏆 11. in İR

اسرائیل لبنان جنوب لبنان صور جنگنده‌ها عملیات زمینی آتش‌بس نتانیاهو آواره کشته‌شدگان رود لیتانی حمله هوایی

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-01 01:33:45