تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان و پیشروی نیروها تا شمال رود لیتانی

در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که جنگنده‌های این کشور شهر صور و چندین منطقه دیگر در جنوب لبنان را هدف قرار داده‌اند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که حملات زمینی و هوایی در جنوب لبنان ادامه دارد و نیروهای این کشور تا شمال رود لیتانی پیشروی کرده‌اند. این در حالی است که در جریان درگیری‌های اخیر از 2 مارس تاکنون، بنا بر اعلام وزارت بهداشت لبنان، هزاران نفر در حملات اسرائیل کشته و صدها هزار نفر نیز آواره شده‌اند.

نتانیاهو دستور گسترش عملیات زمینی و اشغال در لبنان را صادر کرد. ارتش اسرائیل شهر صور لبنان را بمباران کرد. ارتش اسرائیل به ساکنان چند منطقه در جنوب لبنان هشدار تخلیه داد. رسانه‌های اسرائیل: نتانیاهو در گفت‌وگو با ترامپ درباره روند مذاکرات ایران و مفاد مربوط به لبنان ابراز نگرانی کرد.

حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان؛ 4 عضو یک خانواده کشته شدند





