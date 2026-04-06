اخبار حاکی از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه است. حملات پهپادی، درگیری‌ها، و هشدارهای بین‌المللی در مورد پیامدهای اقتصادی، از جمله محورهای اصلی این خبر هستند. علاوه بر این، گزارش‌هایی از انفجارات در نقاط مختلف ایران و اقدامات دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در این زمینه منتشر شده است.

حمله پهپادی جمهوری اسلامی به پایگاه علی السالم کویت منجر به زخمی شدن تعدادی از سربازان آمریکا یی شد. دو مقام آمریکا یی دوشنبه شب با اعلام این خبر به شبکه سی بی اس گفتند که بیشتر نیروهای زخمی شده مداوا شده و به سر کار خود بازگشته‌اند. طبق گزارش این شبکه خبری، تا روز دوشنبه، ۳۷۳ نظامی آمریکا یی در حملات جمهوری اسلامی زخمی شده‌اند. از این تعداد، ۳۳۰ نفر به سر کار خود برگشته‌اند و پنج نفر در حال حاضر به شدت زخمی هستند.

ایران اینترنشنال ویدیویی را منتشر کرده که نشان می‌دهد شامگاه دوشنبه ۱۷ فروردین در نجف‌آباد حمله‌ای صورت گرفته و در پی آن آتش مهیبی دیده می‌شود. روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر از تخلیه کامل نیروهای تمامی واحدهای صنعتی فعال در این منطقه خبر داد و اعلام کرد این تصمیم بر اساس مصوبه کمیته فرماندهی شرایط اضطراری منطقه اتخاذ شده است. علیرضا رشیدیان، رییس سازمان حج و زیارت، درباره سفر زمینی برای حج ۱۴۰۵ گفت این سازمان برای برگزاری حج پیش‌رو برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و در صورت تایید تشرف از سوی مسئولان بلندپایه نظام، این سفر بدون مشکل انجام خواهد شد. رییس سازمان حج و زیارت گفت سازمان حج و زیارت برای حج واجب شرعی مردم با دولت عربستان سعودی تفاهم‌نامه امضا کرده و در حوزه‌های مختلف با شرکت‌های کشور میزبان قرارداد دارد. به گفته رشیدیان، مراحل صدور ویزا نیز در حال پیگیری است و مکاتبات لازم با نهادهای ذی‌ربط انجام شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل، بارها عربستان سعودی را با موشک و پهپاد هدف قرار داده است. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در واکنش به کشته شدن مجید خادمی، رییس این سازمان، اعلام کرد ضربه انتقامی بزرگ ذیل عملیات انتقام خردکننده در انتظار آمران و عاملان این جنایت خواهد بود. کانال تلگرام منتسب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، پیامی منتشر کرد که در آن کشته شدن خادمی به فرماندهان این نهاد امنیتی تسلیت گفته شده و تاکید شده که ترور او خللی در این نهاد ایجاد نخواهد کرد. دانشگاه‌های کانادا در واکنش به جنگ در خاورمیانه، حمایت‌های ویژه‌ای برای دانشجویان ایرانی در نظر گرفته‌اند. انجمن‌های دانشجویی ایرانیان نیز در تسهیل این اقدامات نقش داشته‌اند. مهسا مرتضوی، خبرنگار ایران اینترنشنال، در گزارشی با اشاره به اظهارات دانشجویان ایرانی دانشگاه یورک نوشت: ماشین سرکوب جمهوری اسلامی فقط فرمانده خود را از دست نداده است. بلکه از دبیر شورای عالی امنیت ملی تا رییس ستاد کل نیروهای مسلح و از فرمانده سپاه تا پایگاه بسیج و کلانتری‌ها، در این مدت هدف قرار گرفته‌اند.\ارتش اسرائیل اعلام کرد یک شبانه‌روز حملات شدید در ایران را به پایان رسانده و در این عملیات، زیرساخت‌های مرکزی بیشتری از سپاه پاسداران هدف قرار گرفته‌اند. براساس این گزارش از جمله اهداف این حمله، سایت مرکزی سپاه پاسداران در تهران بود که توسط نیروهای مسلح مسئول سرکوب جمعیت غیرنظامی در ایران استفاده می‌شد. همچنین زیرساخت‌های مرکزی دیگر در ستاد سپاه پاسداران و مقر نیروی هوایی سپاه در تهران هدف قرار گرفتند. رییس صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که تداوم جنگ در خاورمیانه چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تضعیف کرده و به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، دوشنبه ۱۷ فروردین اعلام کرد در صورت نبود این جنگ، این نهاد انتظار داشت پیش‌بینی رشد اقتصادی جهانی را اندکی افزایش دهد، اما اکنون شرایط تغییر کرده است. او گفت: اگر این جنگ وجود نداشت، شاهد افزایش جزئی در پیش‌بینی رشد بودیم. اما اکنون همه مسیرها به سمت افزایش قیمت‌ها و کاهش رشد حرکت می‌کنند. بر اساس برآوردهای پیشین صندوق، رشد اقتصاد جهانی قرار بود در سال ۲۰۲۶ به ۳.۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۳.۲ درصد برسد، اما به گفته جورجیوا، حتی در صورت پایان سریع درگیری‌ها نیز پیش‌بینی رشد کاهش و تورم افزایش خواهد یافت. او تاکید کرد که طولانی شدن جنگ می‌تواند اثرات شدیدتری بر اقتصاد جهانی داشته باشد و فشار بر بازارها و قیمت‌ها را تشدید کند. مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول همچنین از دریافت درخواست‌های کمک مالی از سوی برخی کشورها خبر داد، بدون آنکه نامی از آن‌ها ببرد، و گفت این نهاد آماده است برنامه‌های وام‌دهی خود را برای پاسخگویی به نیازها تقویت کند. طبق گزارش‌ها در ساعات گذشته صدای انفجار در نقاط مختلف کشور ازجمله آبادان، آباده، اردبیل، ارومیه، بوشهر، بندرعباس، تهران، جاسک، چابهار، خرمشهر، خوی، رباط‌کریم، رودسر، شیراز، شهربابک، عسلویه، قشم، کلاچای، کنگان، کنارک، گله‌دار، لنگرود، مرودشت، نجف‌آباد، نطنز، هشتگرد و یزد شنیده شد. همزمان جمعیت هلال‌احمر گزارش داد از بامداد دوشنبه نقاطی در جاجرود، حوالی بلوار هجرت، شهرستان بهارستان، شهریار، حوالی پیروزی و دانشگاه صنعتی شریف در تهران و نیز مناطقی در نظرآباد البرز، گچان ایلام، مهران، بندر دیلم، بندر لنگه، جزیره نگین، آبادان، هفتگل، بروجرد و جاده درود به خرم‌آباد هدف حملات قرار گرفته‌اند





