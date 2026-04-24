تداوم هوای گرم در گلستان تا ظهر شنبه؛ ورود سامانه بارشی از شنبه شب

کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم هوای پایدار و گرم تا ظهر شنبه خبر داد و اعلام کرد که از شنبه شب سامانه بارشی وارد استان شده و تا پایان هفته موجب ناپایداری جوی خواهد شد. این سامانه با خود افزایش ابرناکی، بارشهای پراکنده، وزش باد و کاهش دما را به همراه خواهد داشت.
با توجه به اعلام کارشناس هواشناسی گلستان ، استان تا ظهر روز شنبه شاهد تداوم هوای پایدار و گرم خواهد بود. این وضعیت آرامش جوی ناشی از استقرار سامانه کمفشار و جریانهای جنوبی است که در حال حاضر بر منطقه حاکم است.
پیشبینیها نشان میدهند که این شرایط تا حوالی ظهر شنبه ادامه داشته و در این مدت، افزایش نسبی دما و گرمای هوا در بیشتر نقاط استان احساس خواهد شد. این در حالی است که از شنبه شب، یک سامانه ناپایدار بارشی وارد استان گلستان شده و شرایط جوی را به طور قابل توجهی تغییر خواهد داد.
این سامانه تا پایان هفته به صورت متناوب فعال خواهد بود و با خود افزایش ابرناکی، بارشهای پراکنده، وزش باد و کاهش دما را به همراه خواهد داشت. این تغییرات جوی، ضرورت توجه و آمادگی شهروندان را در روزهای آینده دوچندان میکند. به ویژه با توجه به احتمال وقوع ناپایداریهای جوی در سفرهای برونشهری و فعالیتهای کشاورزی، رعایت هشدارهای هواشناسی و اتخاذ تمهیدات لازم از اهمیت ویژهای برخوردار است.
کارشناسان هواشناسی بر لزوم پیگیری مداوم اطلاعات و پیشبینیهای هواشناسی تاکید دارند تا شهروندان بتوانند با آگاهی کامل، از خطرات احتمالی جلوگیری کرده و خود را در برابر شرایط نامساعد جوی محافظت کنند. این سامانه بارشی نه تنها در گلستان بلکه در سایر مناطق شمالی کشور نیز تاثیرگذار خواهد بود و انتظار میرود در برخی مناطق شاهد بارشهای رگباری و سیلابی باشیم. بنابراین، ضروری است که مسئولین مربوطه نیز آمادگی لازم را برای مقابله با حوادث احتمالی داشته باشند.
علاوه بر این، با توجه به فصل بهار و رشد گیاهان، بارشها میتواند تاثیر مثبتی بر کشاورزی و منابع آبی استان داشته باشد، اما باید توجه داشت که شدت بارشها و نحوه مدیریت آبهای حاصل از آن، نقش مهمی در جلوگیری از خسارات احتمالی خواهد داشت. در مجموع، پیشبینی میشود که هفته آینده در گلستان با تغییرات جوی قابل توجهی همراه باشد و شهروندان باید با آمادگی کامل، خود را برای این شرایط آماده کنند.
هواشناسی گلستان سامانه بارشی ناپایداری جوی پیشبینی هوا گلستان