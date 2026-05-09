با وجود تمدید آتشبس توسط ایالات متحده، ارتش اسرائیل حملات هوایی و توپخانهای خود را در جنوب لبنان افزایش داده است که منجر به جابجایی میلیونها نفر و تلفات گسترده شده است.
ارتش رژیم صهیونیستی در اقدامی تحریکآمیز و با نادیده گرفتن تمامی تعهدات بینالمللی، بار دیگر حملات گسترده و سازمانیافته خود را علیه مناطق مختلف جنوب لبنان آغاز کرد.
این حملات که با استفاده از جنگندههای پیشرفته، پهپادهای تهاجمی و توپخانههای سنگین صورت گرفته است، بخشهای وسیعی از این منطقه را در بر گرفته است. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که از ساعات شب گذشته، پهپادهای جاسوسی و بمبافکن اسرائیل مناطقی از جمله حاروف، کفر دونین، النبطیه العلیا و کفر تبنیت را هدف قرار دادهاند تا هرگونه تحرک دفاعی را در این مناطق متوقف سازند.
علاوه بر این، گلولهباران شدید و بیوقفه توپخانهای در مناطقی همچون براشیت، صفد البطیخ، ارنون و شهر نبطیه باعث ایجاد وحشت گسترده میان مردم محلی و خسارات شدید به زیرساختهای شهری و منازل مسکونی شده است. نکته تکاندهنده در این میان، عملیات تخریب در شهرک اشغالی بنت جبیل است؛ جایی که ارتش اسرائیل با استفاده از مواد منفجره قدرتمند، تعدادی از خانههای غیرنظامیان را به طور کامل با خاک یکسان کرد تا فضای شهری را برای اهداف نظامی خود آماده سازد.
در همین حال، حضور مداوم و تهدیدآمیز پهپادهای اسرائیلی در ارتفاع پایین بر فراز آسمان بیروت، پایتخت لبنان، نشاندهنده تلاش این رژیم برای اعمال فشار روانی بر شهروندان و دولت لبنان و ایجاد فضای ناامنی در قلب مرکز سیاسی و اداری کشور است که هر لحظه احتمال تبدیل شدن این شناساییها به حملات هدفمند را افزایش میدهد. برای درک ابعاد این فاجعه انسانی، باید به تاریخ ۲ مارس بازگشت، زمانی که ارتش اسرائیل حملات هوایی بیسابقهای را علیه خاک لبنان آغاز کرد.
این تهاجمات تنها به بمبارانهای پراکنده محدود نشد، بلکه منجر به اشغال چندین شهر و روستا در جنوب لبنان گردید که در نتیجه آن، ساختار اجتماعی و امنیتی این مناطق به شدت متلاشی شد. دولت لبنان در گزارشهای رسمی و هشدارآمیز خود اعلام کرده است که تعداد آوارگان داخلی در پی این حملات وحشیانه از مرز یک میلیون نفر فراتر رفته است؛ میلیونها انسانی که مجبور شدند خانههای خود را در وضعیت اضطراری رها کرده و در شرایط سخت جوی و محیطی به دنبال پناهگاههایی امن بگردند.
وزارت بهداشت لبنان نیز آمارهای تکاندهندهای را منتشر کرده است که نشان میدهد از ابتدای تهاجمات در ۲ مارس تاکنون، بیش از ۲۷۰۰ نفر از شهروندان بیگناه جان خود را از دست دادهاند. این حجم از تلفات و جابجایی جمعیت، یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی اخیر در منطقه لبنان به شمار میرود که نشاندهنده بیمیلی ارتش اسرائیل به رعایت حقوق بشر و قوانین جنگ در مواجهه با غیرنظامیان است.
همچنین تخریب مراکز درمانی و مدارس در جنوب لبنان باعث شده است که دسترسی مردم به خدمات اولیه به شدت محدود شده و وضعیت بهداشتی آوارگان در اردوگاههای موقت به شدت وخیم شود. در لایه سیاسی و دیپلماتیک، تلاشهای متعددی از سوی قدرتهای جهانی برای کاهش تنشها صورت گرفت که در نهایت به توافقات بسیار شکننده منجر شد.
در تاریخ ۲۴ آوریل، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در بیانیهای رسمی اعلام کرد که آتشبس موقت ۱۰ روزه که از ۱۷ آوریل میان لبنان و اسرائیل اجرایی شده بود، به مدت سه هفته دیگر تمدید شده است. هدف ظاهری از این تمدید، ایجاد فرصتی برای مذاکرات دیپلماتیک و جلوگیری از گسترش جنگ به ابعادی غیرقابل کنترل در منطقه بود. اما واقعیت میدانی و رفتارهای ارتش اسرائیل کاملاً با این ادعاها در تضاد است.
با وجود این اعلامیه رسمی و تمدید آتشبس، ارتش اسرائیل نه تنها حملات خود را متوقف نکرد، بلکه با شدت بیشتری به تخریب خانهها و بمباران روستاهای جنوب لبنان ادامه داد تا اهداف استراتژیک خود را پیش ببرد. این نقض سیستماتیک و آشکار توافقات، حزبالله را بر آن داشت تا با استناد به نقض صریح آتشبس توسط طرف اسرائیلی، حملات متقابلی را علیه مواضع، تجهیزات و نیروهای ارتش اسرائیل انجام دهد.
این چرخه باطل از حمله و پاسخ، به وضوح نشان میدهد که توافقات دیپلماتیک در نبود یک ضمانت اجرایی محکم و در مواجهه با جاهطلبیهای نظامی اسرائیل، تنها پوششی برای ادامه جنایات جنگی است و دستیابی به یک صلح پایدار در این منطقه تا زمانی که اشغالگری پایان نیابد و حقوق مردم لبنان به رسمیت شناخته نشود، دور از دسترس خواهد بود
