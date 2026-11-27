سفیر ایران در پاکستان از تداوم تبادل پیام با آمریکا از طریق قطر و پاکستان خبر داد و ابتکار چین و روسیه برای یمن را پذیرفت.

رضا امیری‌مقدم ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان ، رسماً از تداوم کانال‌های ارتباطی دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن خبر داد. وی تأکید کرد که تبادل پیام‌ها از طریق واسطه‌های موجود در کشور قطر و پاکستان همچنان در جریان است و طیف وسیعی از ایده‌های مختلف برای پیشبرد این گفت‌وگوها در حال بررسی دقیق می‌باشد.

کانال‌های ارتباطی دیپلماتیک فعال است

سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با اشاره به فرآیند مکرر و مستمر ارسال و دریافت پیام‌ها میان دو کشور، بیان داشت که این مسیر ارتباطی کاملاً فعال باقی مانده است. امیری‌مقدم تصریح کرد که کارشناسان و نهادهای ذی‌ربط در حال ارزیابی ایده‌های متعددی هستند که پتانسیل ایجاد گام‌های عملی در رابطه دوجانبه را دارند. این اظهارات نشان‌دهنده این است که تهران هنوز راه‌های ارتباطی غیرمستقیم را برای حل معضلات موجود باز نگه داشته است.

Also read شهروندان هندی در ارتش روسیه؛ ۵۱ کشته و ۷۷ سرنوشت نامعلوم

واقعیت انکارناپذیر انصارالله در یمن

امیری‌مقدم در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات میدانی و سیاسی در کشور یمن پرداخت و جایگاه جنبش انصارالله را به عنوان یک نیروی سیاسی ثابت‌شده مورد تأیید قرار داد. وی با اشاره به سابقه طولانی این جنبش در صحنه سیاست یمن گفت که انصارالله بیش از یک دهه است که کنترل پایتخت این کشور را در دست دارد. سفیر ایران با بیان اینکه این جنبش بخشی از واقعیت‌های انکارناپذیر جغرافیای سیاسی یمن است، بر لزوم شناخت این امر در هرگونه مذاکره آتی تأکید کرد.

حمایت از ابتکارات چین و روسیه برای یمن

در ادامه بحث درباره آینده یمن، سفیر ایران به ابتکارات دیپلماتیک ارائه‌شده از سوی چین و روسیه برای پایان دادن به جنگ ویرانگر در این کشور اشاره کرد. جمهوری اسلامی ایران رسماً از این تلاش‌های مشترک استقبال کرد و آن را گامی مثبت برای عادی‌سازی اوضاع و به رسمیت شناختن واقعیت‌های میدانی در یمن دانست. این موضع‌گیری نشان‌دهنده اشتراک نظر تهران با مسکو و پکن در خصوص نیاز به پایان دادن به درگیری‌ها و احترام به ساختارهای سیاسی حاکم بر پایتخت یمن است.

آینده‌نگری و گام‌های بعدی در سیاست خارجی

این اخبار از سوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، سیگنال‌های مهمی را برای بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی ارسال می‌کند. تداوم ارتباطات با آمریکا از طریق واسطه‌های مورد اعتماد مانند قطر و پاکستان، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری دیپلماتیک تهران در شرایط پیچیده تحریمی و نظامی است. همزمان، حمایت از ابتکارات چین و روسیه برای یمن، نشان می‌دهد که ایران در پی ایجاد اجماع منطقه‌ای برای حل بحران‌های داخلی کشورهاست و از هرگونه پیشنهادی که به ثبات منجر شود، استقبال می‌کند. بررسی ایده‌های مختلف نشان می‌دهد که هنوز زمان‌بندی نهایی برای گام‌های بعدی در مذاکرات با واشنگتن مشخص نیست، اما بستر لازم برای گفت‌وگو فراهم است.