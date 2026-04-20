تداوم روند نزولی دلار در سایه مذاکرات سیاسی/ کاهش سه هزار تومانی قیمت اسکناس آمریکایی

بازار ارز در فروردین ۱۴۰۵ با کاهش قیمت دلار در پی اخبار مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا در پاکستان همراه بود و نرخ دلار در محدوده ۱۵۰ هزار تومان تثبیت شد.
بازار ارز در سومین روز از هفته جاری شاهد تحولات قابل توجهی بود و قیمت اسکناس آمریکایی با کاهش سه هزار تومانی مواجه شد تا در نهایت معاملات روز دوشنبه در محدوده ۱۵۰ هزار تومان به کار خود پایان دهد. این عقبنشینی قیمتی در حالی رخ داد که فضای بازار ارز در فروردین ماه ۱۴۰۵ تحت تأثیر اخبار سیاسی و چشماندازهای بینالمللی قرار دارد. در بررسی عملکرد یک ماهه این اسکناس در نخستین ماه سال، بازدهی منفی ۱.۳۲ درصدی به ثبت رسیده است که نشاندهنده نوعی عقبنشینی از قلههای قیمتی پیشین است.
این نوسانات در حالی تجربه میشود که معاملهگران با دقت فراوان اخبار مربوط به مذاکرات دیپلماتیک را دنبال میکنند و هرگونه سیگنال مثبت در این حوزه بلافاصله در نمودارهای قیمتی بازتاب مییابد. ریشه اصلی این افت قیمت را باید در خوشبینیهای ایجاد شده پیرامون از سرگیری مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در خاک پاکستان جستجو کرد. گزارشهای واصله حاکی از آن است که برگزاری دور جدید این گفتوگوها در آینده نزدیک، امیدها را برای کاهش تنشهای سیاسی و به تبع آن آرامش در بازارهای مالی زنده کرده است. با این حال، تحلیلگران بازار معتقدند که روند نزولی قیمت دلار به دلیل مداخله هوشمندانه سیاستگذار ارزی، با احتیاط پیش میرود و تمایل به حفظ قیمت در کریدور ۱۴۵ تا ۱۵۵ هزار تومانی به وضوح مشاهده میشود. اگرچه بازار انتظار ریزشهای سنگینتر را داشت، اما محدودیت در کاهش قیمتها نشان میدهد که متولیان امر بر تثبیت قیمت در سطوح فعلی اصرار دارند و اجازه خروج سریع از کانالهای قیمتی موجود را نمیدهند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای تداوم ثبات در بازار، تداوم ورود اخبار مثبت به بدنه اقتصاد کشور امری حیاتی است. با این وجود، فعالان بازار نباید انتظار داشته باشند که دلار به سرعت به کریدورهای پایینتر از جمله محدوده ۱۳۰ هزار تومان بازگردد، زیرا متغیرهای کلان اقتصادی و سیاستهای پولی در حال حاضر مانع از سقوط آزاد ارزش ارز میشوند. در مقایسه با نخستین روز بازگشایی بازار در سال ۱۴۰۵ که دلار با قیمت ۱۵۲ هزار تومان معامله شده بود، اکنون شاهد هستیم که این اسکناس با نوسانی دو هزار تومانی، ماه را پشت سر گذاشته است. به نظر میرسد سرنوشت نرخ ارز در روزهای آتی به طور کامل به خروجی نشستهای سیاسی و توانایی سیاستگذار در مدیریت نقدینگی و تقاضا در بازار وابسته خواهد بود و فعالان اقتصادی همچنان باید منتظر سیگنالهای بعدی در این فضای پرنوسان بمانند
