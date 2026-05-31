برکناری اوزگور اوزل از رهبری حزب مخالف اصلی ترکیه و بازگشت کمال قلیچداراوغلو به قدرت، بحران سیاسی عمیقی ایجاد کرده است. تحلیلگران این اقدام را تلاشی برای خنثیسازی رقیب انتخاباتی اردوغان و حرکت به سمت مدل روسیه میدانند.
حزب جمهوریخواه خلق ترکیه ، حزب اصلی مخالف دولت، پس از حکم دادگاهی که اوزگور اوزل را از رهبری برکنار و کمال قلیچداراوغلو را به ریاست بازگرداند، با بحران سیاسی عمیقی مواجه شده است.
دادگاه با باطل اعلام کردن کنگره سال ۲۰۲۳ که اوزل را به رهبری انتخاب کرده بود، عملاً حزب را به دو جناح تقسیم کرد. جناح اوزل این اقدام را کودتای قضایی خواند و وعده مقاومت داد، در حالی که قلیچداراوغلو با حمایت رسانههای دولتی وارد مقر حزب شد. این رویداد نه تنها حزب جمهوریخواه خلق را تضعیف کرده، بلکه زنگ خطری برای دموکراسی ترکیه به شمار میرود.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند حکومت اردوغان با استفاده از ابزارهای قضایی، قصد دارد رقیب اصلی خود را از میدان به در کند و فضای سیاسی را به انحصار خود درآورد. این روند شبیه به مدل روسیه است که در آن احزاب مخالف عملاً نقشی نمادین دارند و انتخابات به نمایشی برای تأیید قدرت حاکم تبدیل میشود. واکنش بینالمللی به این بحران نیز قابل تأمل است. اتحادیه اروپا و آمریکا با وجود انتقادهای معمول، تن به واکنش قاطع ندادهاند.
دلیل آن را میتوان در نیازهای استراتژیک غرب به ترکیه جست: آنکارا در ناتو نقش کلیدی دارد، در بحران اوکراین میانجی بوده و در کنترل مهاجرت نقش مهمی ایفا میکند. بنابراین، کشورهای غربی ترجیح میدهند برای حفظ منافع خود، از انتقاد صریح از سرکوب داخلی ترکیه خودداری کنند. این رویکرد به اردوغان جسارت داده تا با شدت بیشتری مخالفان را سرکوب کند.
اوزگور اوزل و حامیانش از جمله شهردار زندانی استانبول، اکرم اماماوغلو، این سکوت را نشانه همدستی غرب با اقتدارگرایی در ترکیه دانستهاند. در داخل حزب، اوزگور اوزل خواستار برگزاری کنگره فوقالعاده برای انتخاب رهبر جدید توسط اعضا شده است. او تأکید کرده که دو میلیون عضو حزب باید تصمیمگیرنده باشند، نه دادگاهها. با این حال، قلیچداراوغلو اعلام کرده تا لغو دستور موقت دادگاه، امکان برگزاری کنگره وجود ندارد و زمان دقیقی برای این روند اعلام نکرده است.
این بنبست ممکن است حزب جمهوریخواه خلق را به سمت انشعاب و تضعیف بیشتر سوق دهد. در این میان، هواداران اوزل با برگزاری تجمعهای اعتراضی در شهرهای مختلف، از جمله ازمیر و استانبول، بر مقاومت خود تأکید کردهاند. آنها میگویند تسلیم نخواهند شد و تا بازگشت دموکراسی ادامه خواهند داد. اما با توجه به تسلط دولت بر رسانهها و دستگاه قضایی، آینده حزب مخالف اصلی ترکیه در هالهای از ابهام قرار دارد
