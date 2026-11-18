مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم آلودگی هوای شهرهای بزرگ و احتمال رخداد مه رقیق در ساعات شلوغی خبر داد. جزئیات کامل پیش‌بینی آب و هوایی تا روز شنبه.

محمد سبزه‌زاری ، مدیرکل هواشناسی خوزستان ، اعلام کرد که غلظت آلاینده‌ها در این استان به‌ویژه در ساعات اوج شلوغی صبح و عصر افزایش خواهد یافت. این وضعیت نگران‌کننده به دلیل جو پایدار در اکثر نقاط استان رخ می‌دهد و شهروندان باید مراقب سلامتی خود باشند. شهرهای بزرگ و صنعتی خوزستان در معرض خطر بیشتری قرار دارند.

پیش‌بینی جو پایدار و پدیده مه رقیق

بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که جو پایداری در بیشتر نقاط استان خوزستان تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت. این پدیده جوی مستقیماً منجر به افزایش غلظت آلاینده‌ها در فضا می‌شود. به همین دلیل، شهرهای بزرگ و صنعتی این استان بیشترین تأثیر را از آلودگی خواهند پذیرفت.

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علاوه بر آلودگی، احتمال وقوع پدیده مه رقیق در ساعات خاصی از روز وجود دارد. این مه به‌ویژه در ساعات صبحگاه و شامگاهی محسوس خواهد بود. مناطق ساحلی و همچنین ارتفاعات استان در معرض این پدیده قرار دارند. رانندگان و عابران باید احتیاط لازم را در این ساعات به خرج دهند.

تأثیر ریزموج‌ها بر ارتفاعات و شمال شرق استان

از اواخر وقت روز چهارشنبه بیست‌وهم آبان‌ماه اوضاع جوی در بخش‌هایی از استان تغییر خواهد کرد. ارتفاعات و مناطق شمال و شمال شرق خوزستان تحت تأثیر عبور ریزموج‌ها قرار می‌گیرند. این تغییرات جوی منجر به ایجاد ابرناکی در آسمان این مناطق می‌شود.

احتمال رگبارهای پراکنده و رعد و برق در این بخش‌ها از روز چهارشنبه تا اواخر روز پنجشنبه وجود دارد. این بارش‌ها ممکن است باعث کاهش نسبی دما و تغییرات ناگهانی در دید شوند. ساکنان این مناطق باید برای طوفان‌های محلی آماده باشند.

مواج شدن خلیج فارس و تغییرات دمایی اخیر

از اواخر وقت فردا تا روز شنبه سی‌ام آبان‌ماه، شرایط دریایی در شمال خلیج فارس تغییر خواهد کرد. سطح آب دریا در برخی ساعات مواج خواهد بود و این موضوع می‌تواند بر فعالیتهای ساحلی تأثیر بگذارد. پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده نوسانات شدید در بخش‌های مختلف استان است.

در شبانه‌روز گذشته نیز تغییرات دمایی قابل‌توجهی ثبت شده است. شهر رامشیر با دمای سی درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقطه استان خوزستان بود. در مقابل، شهر ایذه با دمای هشت و شصت و شش دهم درجه سانتیگراد سردترین منطقه ثبت شده بود.

دمای هوای اهواز نیز در این بازه زمانی بین دوازده و پنج درجه تا بیست و هشت و پنج درجه سانتیگراد نوسان داشته است. این اختلاف دما نشان‌دهنده تنوع آب و هوایی در طول روز است. مدیرکل هواشناسی هشدار داده که شهروندان باید نسبت به تغییرات دما و کیفیت هوا هوشیار باشند. مدیریت منابع آبی و کشاورزی نیز با توجه به این شرایط نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.