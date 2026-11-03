کنفدراسیون فوتبال آسیا در تقویم جدید دچار تداخل شدیدی شده است. برنامه همزمانی جام ملت‌های ۲۰۲۷ در عربستان و جام زیر ۲۳ سال در ژاپن، انتخاب تیم‌ها برای المپیک لس‌آنجلس را دشوار کرده است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیمی اتخاذ کرده که آینده تقویم ورزشی این قاره را دگرگون می‌سازد. برنامه پیشنهادی AFC برای برگزاری جام ملت‌های ۲۰۲۷ در عربستان، از دوم دی تا اول بهمن ۱۴۰۶ است. این بازه زمانی برای اجرا نیازمند تایید نهایی فیفا می‌باشد.

اما این تصمیم پیامدهای پیچیده‌ای ایجاد کرده است. ژاپن قرار است از ۱۴ دی تا دوم بهمن همان سال میزبان جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا باشد. رقابت‌های زیر ۲۳ سال مسیر کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را تعیین می‌کند. بر اساس این تقویم، دو تورنمنت مهم به مدت ۱۸ روز هم‌زمان خواهند بود.

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تضاد زمانی در تقویم فیفا و AFC

تنها روز پایانی مسابقات زیر ۲۳ سال خارج از بازه پیشنهادی جام ملت‌های بزرگسالان قرار می‌گیرد. این هم‌زمانی باعث ایجاد چالش‌های اجرایی بزرگی شده است. رسانه‌های ژاپنی از جمله گکی‌ساکا و ساکانوآ به این مشکلات پرداخته‌اند.

مسائل اجرایی شامل اعزام و مدیریت داوران است. هماهنگی عوامل اجرایی و برنامه‌ریزی دقیق مسابقات نیز در معرض خطر است. پوشش تلویزیونی رقابت‌ها در دو کشور مختلف هم زمان، یک چالش فنی جدی محسوب می‌شود. وب‌سایت ساکرکینگ احتمال تغییر زمان مسابقات زیر ۲۳ سال را مطرح کرده است.

دوراهی سرمربیان و فدراسیون‌های آسیایی

بازیکنان جوان کشورهای آسیایی در این میان قرار دارند. بسیاری از آن‌ها شرایط حضور در تیم ملی بزرگسالان را دارند. همان بازیکنان می‌توانند در مسابقات انتخابی المپیک به میدان بروند. سرمربیان باید درباره استفاده از این بازیکنان تصمیم بگیرند.

آنها باید انتخاب کنند که بازیکنان در عربستان برای قهراری جام ملت‌های آسیا رقابت کنند یا در ژاپن برای کسب سهمیه المپیک. این معضل برای فدراسیون‌های فوتبال آسیا یک تصمیم دشوار ایجاد کرده است. تیم‌های ملی ایران نیز ممکن است با شرایط مشابهی روبه‌رو شوند.

چالش‌های فنی تیم ملی ژاپن و ایران

فدراسیون فوتبال ژاپن به‌عنوان میزبان، از نخستین کشورهایی است که با این مسئله روبه‌رو است. وب‌سایت ساکرکینگ به وضعیت کیسوکه گوتو و کنتو شیوگای اشاره کرده است. این دو بازیکن جوان شرایط سنی حضور در المپیک لس‌آنجلس را دارند. آن‌ها به تیم ملی بزرگسالان ژاپن نیز راه یافته‌اند.

حضور این بازیکنان در یکی از دو تورنمنت بر ترکیب تیم‌ها تاثیر می‌گذارد. فدراسیون ژاپن برنامه‌ریزی کرده بود پس از پایان دوران هاجیمه موری‌یاسو، گو اویوا مسئولیت هدایت تیم ملی بزرگسالان را نیز بر عهده بگیرد. در صورت هم‌زمانی جام ملت‌ها، اجرای این برنامه با مشکل مواجه می‌شود.

در مورد تیم ملی فوتبال ایران نیز شرایط مشابهی وجود دارد. بازیکنانی مانند امیرحسین محمودی و مهدی زارع در تیم امید هستند. امیرمحمد رزاقی‌نیا نیز از نفراتی است که می‌تواند در برنامه‌های تیم ملی بزرگسالان قرار بگیرد. این بازیکنان با توجه به شرایط سنی و روند پیشرفت خود، پتانسیل دوگانه دارند.

اهمیت تغییر ساختار المپیک لس‌آنجلس

اهمیت مسابقات زیر ۲۳ سال با تغییر ساختار فوتبال مردان المپیک بیشتر شده است. طبق برنامه اعلام‌شده، مسابقات فوتبال مردان المپیک ۲۰۲۸ با حضور ۱۲ تیم برگزار خواهد شد. قاره آسیا تنها دو سهمیه در اختیار دارد و این سهمیه محدود است.

تیم‌های آسیایی برای کسب سهمیه مستقیم باید به فینال جام ملت‌های زیر ۲۳ سال راه پیدا کنند. موضوعی که اهمیت استفاده از بهترین بازیکنان ممکن را افزایش می‌دهد. AFC با دو مسئله هم‌زمان روبه‌روست: نهایی کردن تقویم جدید جام ملت‌های بزرگسالان با تایید فیفا و تعیین تکلیف مسابقات انتخابی المپیک در ژاپن.

اگر برنامه جدید جام ملت‌های آسیا تثبیت شود، تغییر زمان رقابت‌های زیر ۲۳ سال یکی از گزینه‌های پیش روی کنفدراسیون خواهد بود. رسانه‌های ژاپنی احتمال اجرای آن در آوریل را مطرح کرده‌اند. هنوز تصمیم رسمی جدیدی از سوی AFC درباره تغییر زمان مسابقات انتخابی المپیک اعلام نشده است.