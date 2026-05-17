تدارکات تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی آمریکا و جزئیات اخذ ویزا

سرپرست تیم ملی فوتبال از وضعیت صدور ویزای ملیپوشان برای سفر به آمریکا و برنامههای بازیهای تدارکاتی در ترکیه و ایالات متحده خبر داد.
در راستای آمادگیهای نهایی برای حضور در یکی از بزرگترین رویدادهای ورزش ی جهان، مهدی محمدنبی ، سرپرست تیم ملی فوتبال ایران، در اظهاراتی جامع به بررسی وضعیت اداری و فنی ملیپوشان پیش از اعزام به جام جهانی آمریکا پرداخت.
یکی از دغدغههای اصلی کادر مدیریتی و بازیکنان، مسئله اخذ روادید ورود به ایالات متحده بود که به دلیل پیچیدگیهای دیپلماتیک همواره به عنوان یک چالش مطرح است. با این حال، محمدنبی با اشاره به رایزنیهای مستمر و مکاتباتی که پیش از این با فیفا صورت گرفته است، ابراز امیدواری کرد که تمامی ویزاهای مورد نیاز بازیکنان و کادر فنی ظرف یکی دو هفته آینده صادر شود.
وی تصریح کرد که برای تسهیل این روند، برنامهریزی دقیقی صورت گرفته و تعدادی از بازیکنان که هنوز مراحل اداری خود را به پایان نرساندهاند، باید به کنسولگری ایالات متحده در شهر آنکارای ترکیه سفر کنند تا مراحل مصاحبه و ثبت اثر انگشت را طی نمایند. انتظار میرود پس از تکمیل این مراحل در ترکیه، تیم ملی مستقیماً از این کشور راهی آمریکا شود تا در کوتاهترین زمان ممکن در محیط مسابقات مستقر گردد.
در بخش فنی و برنامهریزیهای تدارکاتی، سرپرست تیم ملی به اهمیت اردوی ترکیه و دیدارهای دوستانهای که در این بازه زمانی پیشبینی شده است، اشاره کرد. طبق برنامهریزیهای اعلام شده، تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ ۸ خرداد در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم ملی گامبیا خواهد رفت. این بازی به دلیل ویژگیهای فیزیکی و سبک بازی تیمهای آفریقایی، فرصتی مناسب برای ارزیابی سطح آمادگی بازیکنان و تست تاکتیکهای جدید سرمربی خواهد بود.
علاوه بر این، در تاریخ ۱۴ خرداد، دیدار دیگری با یک تیم قدرتمند آفریقایی برنامهریزی شده است که جزئیات دقیقتر و نام این تیم پس از نهایی شدن قراردادها و توافقات رسمی به اطلاع عموم خواهد رسید. این دیدارهای تدارکاتی در خاک ترکیه با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان بازیکنان و افزایش سطح استقامت جسمانی آنها در نظر گرفته شده است تا تیم ملی بتواند با بیشترین توان ممکن وارد رقابتهای اصلی شود.
علاوه بر اردوهای ترکیه، برنامهریزیها برای حضور در خاک آمریکا نیز به طور کامل پیش میرود. محمدنبی تاکید کرد که تیم ملی در اردوی آمریکا نیز یک بازی تدارکاتی کلیدی با تیم پورتوریکو خواهد داشت. اهمیت این بازی در این است که بازیکنان میتوانند با شرایط آب و هوایی، زمانبندیهای محلی و فشار سفرهای طولانی سازگار شوند.
اقامت در آمریکا پیش از شروع مسابقات جام جهانی به کادر فنی این امکان را میدهد تا محیط ورزشگاهها و امکانات رفاهی را بررسی کرده و استرس ناشی از جابجاییهای بینالمللی را به حداقل برسانند. در مجموع، مدیریت تیم ملی در تلاش است تا با مدیریت صحیح زمان و منابع، تمامی موانع اداری را پشت سر گذاشته و با برگزاری بازیهای سطح بالا در هر دو منطقه ترکیه و آمریکا، زیرساختهای لازم برای یک نمایش درخشان در جام جهانی را فراهم آورد تا انتظارات هواداران فوتبال در سراسر کشور برآورده شود
تیم ملی فوتبال جام جهانی آمریکا ویزای بازیکنان مهدی محمدنبی بازیهای تدارکاتی