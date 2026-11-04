تدابیر امنیتی جدید علی کرد برای مرزهای سیستان و بلوچستان و حمایت از نیروها

علی کرد نماینده مجلس درباره تدابیر جدید امنیتی در سیستان و بلوچستان، تقاص اعتراضات صنفی پرستاران و نقش مردم در مرزباری توضیحاتی ارائه کرد.

علی کرد ، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگاران به بررسی دقیق وضعیت امنیتی در استان سیستان و بلوچستان پرداخت و بر لزوم حضور فعال‌تر مردم در صیانت از مرزهای طولانی کشور تأکید کرد. وی با اشاره به حوادث ناگوار اخیر و شهادت عزیزان، این اتفاق را وظیفه‌ای سنگین بر دوش نمایندگان مردم برای اندیشیدن به راهکارهای جلوگیری از تکرار چنین فاجعه‌ای دانست.

مردم‌سالاری در مرزباری و نظارت محلی

نماینده مردم خاش، نصرت آباد، میرجاوه و کورین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که تصمیم‌گیری‌های اخیر بر این اصل استوار بوده است که مردم را مستقیماً پای کار مرزباری بیاوریم. بر این اساس، به علمای معزز و سران طوایف سپرده شده است که از طریق تریبون‌های نماز جمعه، نمازهای پنجگانه و نشست‌های مختلف، اقدامات گروه‌های تروریستی را به‌طور کامل مردود و محکوم کنند.

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وی افزود که به سران طوایفی که در مناطق مرزی، کوهستان‌ها و دره‌های بلوچستان حضور دارند، تفویض اختیار شده است تا نظارت و کنترل خود را در محدوده جغرافیایی طایفه‌شان اعمال کنند. این اقدام با هدف آگاه‌سازی مردم، عشایر و روستاهای دورافتاده‌ای که ممکن است به دلیل عدم دسترسی به مراکز شهری، آگاهی لازم را نداشته باشند، انجام می‌شود.

تغییر نگرش نسبت به گروه‌های معاند

کرد در ادامه توضیح داد که این افراد باید به مردم هشدار دهند که گروه‌های تروریستی با استفاده از الفاظی مانند دفاع از حقوق بلوچ، درصدد فریب افکار عمومی هستند. وی تصریح کرد که این گروه‌ها مدافع بلوچ نیستند، بلکه مزدوران و جیره‌خواران دشمن آمریکایی، صهیونیستی و دشمن این آب‌وخاک محسوب می‌شوند.

نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد که این اقدامات تنها شروع راه است و قدم بعدی شامل محکوم کردن عمل زشت گروه‌های معاند توسط شورای اسلامی، دهیاران، نخبگان، دانشگاهیان، معلمان، کشاورزان، دامداران و زاغه‌نشینان می‌شود که این فرآیند نیز با موفقیت در حال اجراست.

نتایج عملیات‌های امنیتی اخیر

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در روزهای اخیر گفت که با توکل بر خداوند و حضور پرافتخار نیروهای مسلح، اقدامات مؤثری علیه تروریست‌ها صورت گرفته است. بسیاری از این تروریست‌ها به هلاکت رسیده، تعدادی دستگیر شده و خانه‌های تیمی و پایگاه‌های آموزشی آن‌ها شناسایی، منهدم و جمع‌آوری شده است.

کرد همچنین به ویژگی‌های خاص استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود که این استان دارای سه اقلیم سیستان، سرحد (شامل زاهدان، خاش و میرجاوه) و مکران است. برای هر یک از این اقلیم‌ها، تدابیر امنیتی جدیدی در نظر گرفته شده تا نقاط ضعف شناسایی و نقاط قوت تقویت گردد.

پیشنهاد امتیازات خاص برای خدمت در مرزها

نماینده خاش و نصرت آباد و میرجاوه و کورین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر فداکاری نیروهای مستقر در این استان، خواستار تدوین قوانین حمایتی ویژه شد. وی پیشنهاد داد که برای مرزهای شرقی و جنوب شرقی کشور، امتیازات خاص خدمتی در نظر گرفته شود تا شرایط سخت اقلیمی و دوری از مرکز برای خدمتگزاران جبران گردد.

کرد با ابراز تأسف از بازگشت پیکر شهدا با تابوت بسته، تأکید کرد که هر سرباز یا نیرویی که از اقصی نقاط کشور به این منطقه خدمت می‌آید، باید هنگام بازگشت با دسته‌گل در فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها بدرقه شود. وی خود را مدیون خون پاک شهدا دانست و استقرار در مرزهای جنوب شرقی را نتیجه فداکاری این فرزندان می‌داند.