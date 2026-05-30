تخمین افزایش هزینه ها در آمریکا

مارک زندی اقتصاددان ارشد موسسه مودیز تخمین زد که افزایش هزینه ها حدود ۴۵۰ دلار برای هر خانوار آمریکایی بوده است که به طور عمده شامل بنزین سپس هزینه گازوئیل و هزینه ضمنی سوخت جت در هزینه های بالاتر هواپیمایی است گزارشی که به طور تازه منتشر شده نشان می دهد که آمریکایی ها از زمان آغاز جنگ دونالد ترامپ علیه ایران ۵۹ میلیارد دلار بیشتر برای سوخت هزینه کرده اند و این هزینه های اضافی میانگین بازپرداخت مالیات امسال را از بین برده است مارک زندی اقتصاددان ارشد موسسه مودیز تخمین زد که این افزایش هزینه ها حدود ۴۵۰ دلار برای هر خانوار آمریکایی بوده است که به طور عمده شامل بنزین سپس هزینه گازوئیل و هزینه ضمنی سوخت جت در هزینه های بالاتر هواپیمایی است زندی همچنین پیش بینی کرد اگر جنگ به زودی پایان نیابد مصرف کنندگان آمریکایی تحت فشار مالی چاره ای جز محتاط تر شدن در هزینه های خود نخواهند داشت و این امر اقتصاد از قبل ضعیف را تهدید می کند هشدار مشابهی در گزارش موسسه گلدمن ساکس آمده است که می گوید این بانک سرمایه گذاری پیش بینی می کند که مشکلات ناشی از تورم بالاتر رشد هزینه ها را برای بقیه سال تحت تاثیر قرار ده





