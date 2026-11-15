حکم اعدام حسین رسولی‌نسب، بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ شاندیز، پس از تایید دیوان عالی کشور به حبس تبدیل شد. جزئیات پرونده و دادگاه مشهد.

حکم اعدام حسین رسولی‌نسب ، یکی از بازداشت‌شدگان پرونده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در شاندیز ، پس از یک مرحله تخفیف مجازات به حبس تبدیل شد. این خبر که حاکی از تغییر سرنوشت یکی از پرونده‌های حساس قضایی در خراسان است، پس از تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور رخ داد. در حال حاضر، نزدیکان حسین رسولی‌نسب با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی از این تحول در روند دادرسی او پرده برداشته‌اند.

زمان دقیق و منبع انتشار خبر تخفیف حکم

بر اساس گزارش منتشر شده توسط وب‌سایت هرانا در روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵، این تغییر در حکم دادگاه اعلام شده است. هرانا در گزارش خود تاکید کرد که اگرچه خبر تغییر حکم اعدام قطعی است، اما میزان دقیق مدت زمان حبس حسین رسولی‌نسب هنوز به صورت رسمی مشخص نشده است. به گفته این منبع خبری، حکم جدید در مرحله بررسی نهایی قرار دارد و اعداد دقیق آن در آینده نزدیک اعلام خواهد شد. این گزارش با اشاره به وضعیت قبلی متهم، یادآور می‌شود که حکم اعدام پیش‌تر در دیوان عالی کشور تایید شده و پرونده حسین رسولی‌نسب برای اجرا به واحد اجرای احکام ارجاع شده بود.

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جزئیات پرونده مشترک و متهمان اصلی

حسین رسولی‌نسب در چارچوب یک پرونده مشترک با چندین تن دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته است. هم‌پروندگی‌های او شامل مهدی ظریف، متین شبانی، حسن گلشن‌نژاد، علی زاغی و ایلیا اکبری هستند. این افراد همگی در شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی حسین یزدان‌خواه و با مستشاری سید رضا جواد موسوی محاکمه شده‌اند. دادگاه مشهد در این پرونده حکم اعدام را برای تمام متهمان صادر کرده بود. اتهامات مطرح شده در برابر این گروه از فعالان و بازداشت‌شدگان شامل محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی و همچنین آتش‌زدن مراکز مذهبی عنوان شده است. علاوه بر این، اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور نیز علیه آن‌ها وارد گردیده است.

سابقه بازداشت و وضعیت زندانی بودن

حسین رسولی‌نسب، که وضعیت تاهل او متأهل و دارای دو فرزند است، در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در منطقه شاندیز بازداشت شد. پس از انجام بازجویی‌ها، او به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد و در آنجا مدت زمان زیادی را سپری کرد. تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، یکی از دشوارترین مراحل دادرسی را برای او به همراه داشت که خوشبختانه منجر به تخفیف مجازات شد. این رویداد نشان‌دهنده اهمیت مرحله تجدیدنظر در سیستم قضایی و امکان بازبینی احکام صادره توسط دیوان عالی کشور است.

پیامدهای حقوقی و گام‌های بعدی دادرسی

تبدیل حکم اعدام به حبس، تغییری اساسی در وضعیت حقوقی و زندگی شخصی حسین رسولی‌نسب ایجاد می‌کند. با توجه به اینکه هنوز مدت زمان دقیق حبس اعلام نشده است، نزدیکان او و وکلای دفاع در انتظار جزئیات حکم قطعی هستند. فرآیند بررسی حکم جدید در دیوان عالی کشور یا دادگاه صادرکننده حکم، ممکن است تا زمان اعلام رسمی اعداد و ارقام به طول انجامد. این پرونده به عنوان یکی از موارد شاخص در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات شاندیز و دی‌ماه ۱۴۰۴، همچنان تحت نظارت فعالان حقوق بشر و رسانه‌هایی مانند هرانا قرار دارد. شفافیت در اعلام مدت زمان حبس برای خانواده و افکار عمومی ضروری است تا بتوانند برنامه‌ریزی لازم برای آینده متهم انجام دهند.