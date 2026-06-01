تخفیف ۱۰ درصدی در صنعت لبنیات

تخفیف ۱۰ درصدی در صنعت لبنیات
📆6/1/2026 7:39 AM
📰SharghDaily
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهایی شدن تخفیف ۱۰ درصدی برخی شرکت‌های لبنی در طرح کالابرگ خبر داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهایی شدن تخفیف ۱۰ درصدی برخی شرکت‌های لبنی در طرح کالابرگ خبر داد و گفت: پیشنهاد افزایش اعتبار کالابرگ به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده، اما درباره اجرای آن در خردادماه هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

احمد میدری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دولت افزایش اعتبار کالابرگ را در دست بررسی دارد، اظهار کرد: کالابرگ در دولت در دست بررسی است. آنچه که در این ماه اجرایی خواهد شد این است که تولیدکنندگان برای درصدی از کالا برگ، به مردم تخفیف بدهند. وی افزود: در صنعت لبنیات با توجه به مذاکراتی که انجام شده، برخی از شرکت‌ها که اسامی شان را خودشان اعلام می‌کنند، روی کالابرگ ۱۰ درصد تخفیف می‌دهند.

با توافقی که انجام دادیم درصدی از آن را برای شرکت‌هایی که تخفیف می‌دهند تعیین خواهیم کرد. درباره روغن هم برخی از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که سه درصد تخفیف خواهند داد، با این حال این موضوع هنوز نهایی نیست و ما درخواست تخفیف بیشتری داریم. وزیر کار ادامه داد: ۱۰ درصد را با صنعت لبنیات و با برخی از شرکت‌ها نهایی کردیم که اطلاع رسانی خواهد شد.

وی همچنین در خصوص افزایش اعتبار کالابرگ نیز توضیح داد: پیشنهادی از طرف ما و دستگاه‌های مختلف به سازمان برنامه رفته و با توجه به محدودیت بودجه در حال بررسی است، اما درباره خرداد ماه هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

