سازمان ملل متحد ۱۲ میلیون دلار از صندوق اضطراری خود را به ایران اختصاص داد. در همین حال، ایران از طریق گفتگو با چین به دنبال راهحل برای کاهش تنش با آمریکا است. گزارشها همچنین حاکی از ادامه صادرات نفت ایران علیرغم تحریمها و تلاشهای آمریکا برای اعمال محاصره دریایی است.
تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگکننده امداد اضطراری، اعلام کرد که ۱۲ میلیون دلار از صندوق اضطراری بینالمللی این سازمان را به حمایت از اقدامات بشردوستانه در ایران اختصاص داده است.
او با اشاره به کشته شدن هزاران غیرنظامی، نابودی زیرساختها و اختلال در خدمات ضروری، این اقدام را حیاتی خواند.
این کمک در حالی صورت میگیرد که ایران با چالشهای متعدد اقتصادی و سیاسی دست و پنجه نرم میکند.
تخصیص این بودجه نشاندهنده نگرانی جامعه بینالمللی از وضعیت انسانی در ایران و تلاش برای کاهش رنج مردم است.
فلچر بر اهمیت دسترسی به کمکهای بشردوستانه بدون مانع تاکید کرد و خواستار تضمین امنیت و رفاه غیرنظامیان شد.
این کمک مالی میتواند در بخشهایی مانند بهداشت، آموزش، و تامین آب آشامیدنی سالم مورد استفاده قرار گیرد و به بهبود شرایط زندگی مردم کمک کند.
سازمان ملل متحد بر لزوم همکاری با دولت ایران برای اطمینان از رسیدن کمکها به دست نیازمندان واقعی تاکید دارد
