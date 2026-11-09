وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد اعتبار خرید سبدغذایی رایگان برای کودکان کم‌توان در حساب سرپرستان خانوار شارژ شده است. جزئیات پرداخت و زمان بهره‌برداری.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یعقوب اندایش ، از تخصیص اعتبار ویژه برای حمایت از کودکان دارای سوءتغذیه در سراسر کشور خبر داد. بر اساس این تصمیم، اعتبار خرید سبدغذایی رایگان به حساب سرپرستان خانوارِ ۳۴۷ هزار و ۶۴۷ کودک زیر پنج سال، مبتلا به سوءتغذیه، واریز شده است. این اقدام عملیاتی با هدف کاهش فقر و تحقق وعده‌های دولت چهاردهم برای ارتقای امنیت غذایی کودکان کم‌توان انجام شده است.

جزئیات واریز اعتبار به حساب سرپرستان خانوار

اعتبار خرید سبدغذایی مشتمل بر اقلام مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، از طریق شبکه ملی اعتبار و به شماره ملی سرپرست خانوار شارژ شده است. این فرآیند با رعایت دستور مستقیم رئیس‌جمهور و تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کاهش فقر مطلق و نسبی در کشور اجرا می‌شود. خانوارهای واجد شرایط از تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۵ امکان خرید سبدغذایی تعیین‌شده را در بستر طرح کالابرگ الکترونیکی خواهند داشت.

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اختلاف مبالغ حمایتی بر اساس سطح درآمد خانوار

میزان اعتبار پرداختی برای کودکان دارای سوءتغذیه، بسته به شرایط اقتصادی خانوار و طبقه‌بندی وسع آن‌ها، متفاوت است. برای ۲۸۶ هزار و ۷۱۴ کودک متعلق به خانوارهای بسیار نیازمند با وسع اقتصادی پایین، مبلغ ۲۰ میلیون ریال در حساب‌های آنان شارژ شده است. همچنین برای ۶۰ هزار و ۹۳۳ کودک دیگر که در خانوارهای نیازمند با وسع اقتصادی متوسط زندگی می‌کنند، مبلغ ۱۲ میلیون ریال به عنوان اعتبار خرید سبدغذایی لحاظ شده است.

فرآیند شناسایی و استحقاق‌سنجی کودکان کم‌توان

کودکان واجد شرایط این طرح، از طریق پایش شاخص‌های تن‌سنجی از جمله اندازه‌گیری وزن، قد و مقایسه آن با منحنی‌های رشد در پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت شناسایی شده‌اند. پس از جمع‌بندی داده‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، اطلاعات به وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی ارسال شد تا پس از استحقاق‌سنجی مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل گردد.

اهمیت حیاتی زمان طلایی رشد مغز و توسعه کودک

یعقوب اندایش بر این نکته تأکید کرد که برنامه امنیت غذایی کودکان جزء برنامه‌های محوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود. از لحظه تشکیل نطفه تا قبل از پایان پنج سالگی، بیش از ۹۰ درصد مغز کودک شکل می‌گیرد و حل نشدن سوءتغذیه در این بازه، می‌تواند منجر به آسیب جدی مغزی، معلولیت و تداوم چرخه فقر بین‌نسلی شود. نوسانات اقتصادی ناشی از جنگ، تحریم‌ها و تکانه‌های اخیر، ضرورت مداخله فوری دولت را پررنگ‌تر کرده است.

آغاز هشتمین مرحله اجرای طرح و پیش‌بینی اعتبارات سال آینده

با توجه به پیش‌بینی و تخصیص اعتبارات لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۴۰۵، این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۵ به صورت ماهانه شارژ شده و ماه آبان هشتمین مرحله اجرای آن طی امسال است. سرپرستان خانوار می‌توانند طی مهلت یک‌ماهه از تاریخ ۱۸ آبان ماه، اقلام مشخص‌شده را از کلیه فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی خریداری کنند. هدف نهایی این مداخله، کاهش سوءتغذیه و ارتقای آگاهی مادران درباره الگوی تغذیه صحیح است.