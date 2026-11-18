معاون اجرایی رئیس‌جمهور از تخصیص ۵۰ همت امسال و ۶۵ همت سال آینده برای ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان در بیمارستان‌های دولتی خبر داد.

محمدجعفر قائم‌پناه ، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در نشست تخصصی بررسی تفاهم‌نامه ارائه خدمات در حوزه سلامت به بازنشستگان کشوری ، از تصمیم دولت برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های درمانی دولتی خبر داد. وی با تأکید بر لزوم ارائه خدمات درمانی باکیفیت به این قشر، اعلام کرد که منابع مالی قابل‌توجهی جهت تقویت زیرساخت‌های سلامت این بازنشستگان در نظر گرفته شده است.

جزئیات بودجه ۱۱۵ همتی سلامت بازنشستگان

بر اساس اعلام معاون اجرایی رئیس‌جمهور، حدود ۵۰ همت منابع برای سال جاری و تا ۶۵ همت برای سال آینده جهت پوشش هزینه‌های درمانی بازنشستگان کشوری قابل استفاده خواهد بود. این تخصیص منابع در راستای ایجاد بستر مناسب برای ارائه خدمات درمانی مناسب و باکیفیت به بازنشستگان صورت می‌گیرد و می‌تواند نقش مهمی در تقویت منابع مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی ایفا کند.

Also read دیدار تاریخی ترامپ، پوتین و شی جین‌پینگ در چین

مکانیسم استفاده از ظرفیت بیمارستان‌های دولتی

محمدجعفر قائم‌پناه در این نشست تصریح کرد که هدف اصلی، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی برای ارائه خدمات درمانی باکیفیت به بازنشستگان کشوری است. وی خاطرنشان کرد که این روند نه تنها نیازهای درمانی این قشر را پوشش می‌دهد، بلکه می‌تواند ضمن افزایش درآمد بیمارستان‌های دولتی، به بهبود کیفیت خدمات‌رسانی نیز کمک شایانی کند. بنابراین، بازنشستگان می‌توانند برای دریافت خدمات درمانی مناسب، ناچار به مراجعه به بخش خصوصی و تحمل هزینه‌های سنگین نباشند.

نگرانی‌ها درباره هزینه‌های درمان و حقوق بازنشستگان

قائم‌پناه با تأکید بر اینکه نباید شرایطی ایجاد شود که بازنشسته‌ای با حقوق محدود، بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف هزینه‌های درمان کند، حفظ شان و کرامت بازنشستگان را وظیفه‌ای خطیر دانست. وی گفت: "نباید شرایطی ایجاد شود که بازنشسته‌ای با حقوق محدود، بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف هزینه‌های درمان کند. حفظ شان و کرامت آنها وظیفه ماست." این صحبت‌ها نشان‌دهنده نگرانی دولت از بار مالی سنگین درمان بر دوش بازنشستگان و تلاش برای کاهش این بار است.

تأثیر اقتصادی بر دانشگاه‌های علوم پزشکی

این تخصیص منابع ۱۱۵ همتی می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی داشته باشد. با افزایش درآمد این مراکز، امکان توسعه زیرساخت‌های درمانی و استخدام نیروی انسانی بیشتر فراهم خواهد شد. این امر نه تنها به بهبود کیفیت خدمات درمانی برای بازنشستگان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند در بلندمدت به افزایش بهره‌وری سیستم سلامت کشور منجر شود.

اولویت‌های دولت در حوزه سلامت بازنشستگان

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به سفرهای استانی رئیس‌جمهور و تأکید بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، نشان داد که دولت بر بهبود زیرساخت‌های خدمات‌رسانی به بازنشستگان تمرکز دارد. این تمرکز بر تکمیل پروژه‌ها و افزایش دسترسی به خدمات درمانی باکیفیت، نشان‌دهنده اولویت بالای سلامت بازنشستگان در برنامه‌های اجرایی دولت است. بنابراین، انتظار می‌رود که با اجرای دقیق این تفاهم‌نامه، کیفیت زندگی و سلامت بازنشستگان کشوری بهبود یابد.